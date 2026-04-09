Υπό πίεση βρίσκεται η ούτως ή άλλως εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να ανταλλάσσουν χτυπήματα στον Λίβανο και τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν με σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Παράλλληλα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ λένε πως ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους μέσω κρατικών ΜΜΕ είπαν ότι τα πλοία που σκοπεύουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ θα έπρεπε να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές για να «συμμορφωθούν στις αρχές της ναυτική ασφαλείας και να είναι προστατευμένα από πιθανές συγκρούσεις με θαλάσσιες νάρκες». Παράλληλα, υποδεικνύονται οι εναλλακτικές διαδρομές.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μεγάλο κύμα πληγμάτων στον Λίβανο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς, με την Χεζμπολάχ να λέει ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του βορείου Ισραήλ.

21.00 Χαμενεϊ: Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του



«Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του», δήλωσε ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανακοίνωση που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Το μήνυμα του Χαμενεΐ:

«Εσείς, ο ηρωικός λαός του Ιράν, ήσασταν οι αποφασιστικοί νικητές σε αυτό το πεδίο μάχης.

Το Ιράν βρίσκεται σήμερα στην αυγή της μεταμόρφωσής του σε μεγάλη δύναμη.

Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους τους εγκληματίες εισβολείς που επιτέθηκαν στη χώρα μας.

Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και για το αίμα των μαρτύρων μας.

Προς τους νότιους γείτονές μας: είστε μάρτυρες ενός θαύματος — δείτε το σωστά και σταθείτε στη σωστή πλευρά.

Να είστε επιφυλακτικοί απέναντι στις ψεύτικες υποσχέσεις των διαβόλων.

Θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση στη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Ο λαός δεν πρέπει να εγκαταλείψει τους δρόμους παρά τις «διαπραγματεύσεις με τον εχθρό».

20.30 Τραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν



Αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που αμερικανική διπλωματική αποστολή, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ετοιμάζεται να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε συνέντευξή του στο NBC, ο Τραμπ εμφανίστηκε «πολύ αισιόδοξος», τονίζοντας ότι η στάση της Τεχεράνης διαφέρει στις κατ’ ιδίαν επαφές σε σχέση με τις δημόσιες δηλώσεις.

Όπως ανέφερε: «Μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε μια συνάντηση σε σχέση με όσα λένε στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί», προσθέτοντας ότι «συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν» και πως «έχουν ηττηθεί» και «δεν έχουν στρατό».

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, «θα είναι πολύ επώδυνο».

19.20 Axios: Στην Ουάσινγκτον η πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Όπως μεταδίδει το Axios, οι πρώτες επαφές ανάμεσα στις δύο χώρες θα διεξαχθούν στο State Department, στην Ουάσινγκτον.

19.00 Νετανιάχου: Ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Λιβάνου για έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ έδωσα εντολή στο υπουργικό συμβούλιο χθες να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό», τόνισε.

Οι συνομιλίες «θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

17.55 Μερτς: Δέσμευση για διατήρηση του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των ΗΠΑ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει αποτελέσει ένα «τεστ αντοχής» για το ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι διατλαντικές σχέσεις.



Ο Μερτς ανέφερε ότι συζήτησε το μέλλον της Συμμαχίας με τον Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη και ότι πρότεινε να συνεχιστεί η συζήτηση πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο.



«Είναι σταθερή μου πρόθεση να κάνω τα πάντα για να διατηρηθεί η προστασία του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την Ευρώπη», είπε, προσθέτοντας ότι «η Συμμαχία αυτή, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, επομένως έχω μεγάλο ενδιαφέρον να τη διατηρήσω και να την εξελίξω περαιτέρω μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο».



Κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Παράλληλα ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε ότι «η ένταση με την οποία το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο εκεί θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας συνολικά, και αυτό δεν πρέπει να συμβεί».

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και άλλοι ηγέτες ζήτησαν από το Ισραήλ την Τετάρτη «να σταματήσει την περαιτέρω εντατικοποίηση των επιθέσεων», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είχε δύο συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Χθες, ο καγκελάριος δήλωσε την Πέμπτη ότι η γερμανική κυβέρνηση θα ξεκινήσει εκ νέου επαφές με το Ιράν, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους της, με στόχο να συμβάλει στην επιτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

17.09 Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την Πέμπτη τη «συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», εν όψει των αναμενόμενων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

«Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Πακιστάν καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για την ειρήνη στην περιοχή και ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ διοργανώνονται με αυτό το πνεύμα», ανέφερε το γραφείο του Σαρίφ σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε από τον Πακιστανό ομόλογό του να επιβεβαιώσει ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο, μία ημέρα από τα άνευ προηγουμένου πλήγματα του Ισραήλ που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πρωθυπουργοί, ο Σαλάμ «χαιρέτισε τις προσπάθειες» του Ισλαμαμπάντ για κατάπαυση του πυρός και ζήτησε να επιβεβαιωθεί ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο, ώστε να αποφευχθεί μια επανάληψη «των ισραηλινών επιθέσεων».

«Το Πακιστάν κατέβαλε ειλικρινείς προσπάθειες για την περιφερειακή ειρήνη και υπό αυτό το πνεύμα οργανώνονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ» ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Σαρίφ, καταδικάζοντας «τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου»

16.22 Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα αν δεν τους ασκηθεί πίεση



Ευθεία επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.



«Δυστυχώς, κανένας, ούτε οι δικοί μας, ούτε το ΝΑΤΟ, δεν φαίνεται να καταλαβαίνει την κατάσταση αν δεν του ασκηθεί ισχυρή πίεση!!!», έγραψε στην πλατφόρμα του.



Η ανάρτηση έρχεται λίγο μετά την είδηση του Reuters ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες για βοήθεια στην ασφάλεια και τη διασφάλιση της λειτουργίας του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες.

16.07 Το Ισραήλ εκδίδει εντολές εκκένωσης για περιοχές της Βηρυτού



Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση των κατοίκων αρκετών νότιων προαστίων της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού, καθώς δηλώνει ότι σχεδιάζει περαιτέρω επιθέσεις κατά της «στρατιωτικής υποδομής» της Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Avichay Adraee, δηλώνει στους κατοίκους ότι το Ισραήλ «δεν σκοπεύει να σας βλάψει… επομένως, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή».

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην εντολή εκκένωσης είναι: Haret Hreik, Ghobeiry, Al-Lilaki, Hadath, Borj el-Barajneh, Tahwitat al-Ghadir, Shiyyah και Al-Janah.

15.46 Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση όχι περισσότερων από 15 πλοίων την ημέρα από το στενό του Ορμούζ



Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση όχι περισσότερων από 15 πλοίων την ημέρα από το στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συνήψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις ανώνυμης ανώτερης ιρανικής πηγής που μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το στενό, μια λωρίδα νερού πλάτους μόλις 34 χλμ. (21 μιλίων) μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, παρέχει διέλευση από τον Κόλπο στον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί τη βασική διαδρομή για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και άλλων ζωτικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων.

Έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, οδηγώντας σε ραγδαία αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου.

15.30 Ο Λίβανος θα καταθέσει προσφυγή στον ΟΗΕ μετά την εντατικοποίηση των ισραηλινών επιθέσεων



Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στον ΟΗΕ, μία ημέρα μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο πάνω από 200 ανθρώπων.

Όπως δήλωσε, η αύξηση των επιθέσεων αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου και υπονομεύει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Πρόσθεσε ότι το υπουργικό συμβούλιο έδωσε επίσης εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να ενισχύσουν τον έλεγχο στην πρωτεύουσα, «ενισχύοντας την πλήρη κρατική εξουσία σε ολόκληρη τη Βηρυτό και περιορίζοντας τα όπλα μόνο στις νόμιμες δυνάμεις».

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε την Τετάρτη μέλη της Χεζμπολάχ ότι μετακινήθηκαν βόρεια της πρωτεύουσας και αναμείχθηκαν με τον άμαχο πληθυσμό.

15.29 Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν ανώτερο διοικητή ομάδας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ σε αεροπορική επιδρομή



Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σε χθεσινό πλήγμα στη Σιδώνα, σκότωσαν ανώτερο διοικητή πολιτοφυλακής που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μαζί με οκτώ ακόμη μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, νεκρός είναι ο Μάχερ Κασέμ Χαμντάν, που φέρεται ως διοικητής των «Λιβανέζικων Εταιρειών Αντίστασης» στην περιοχή Σέμπαα, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Η πολιτοφυλακή, γνωστή και ως «Ταξιαρχίες Λιβανέζικης Αντίστασης», χρηματοδοτείται, εκπαιδεύεται και εξοπλίζεται από τη Χεζμπολάχ, η οποία και την ίδρυσε, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός που κατηγορεί τον Χαμνταν για «τη στρατολόγηση τρομοκρατών, την προμήθεια όπλων και τη χρηματοδότηση των Λιβανέζικων Εταιρειών» στην περιοχή Σέμπαα.

Σύμφωνα με τους IDF, ο Χαμντάν και επτά ακόμη μέλη της πολιτοφυλακής διέφυγαν από τη Σέμπαα προς τη Σιδώνα, όπου εντοπίστηκαν και σκοτώθηκαν.

15:24 Ισραήλ: Η παύση των επιθέσεων κατά του Ιράν σημαίνει ότι η δίκη του Νετανιάχου για διαφθορά θα ξαναρχίσει την Κυριακή

15.22 O Λίβανος απαγορεύει τα όπλα σε μη κρατικές οργανώσεις στη Βηρυτό

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αποφάσισε σήμερα να απαγορεύσει την κατοχή όπλων από μη κρατικές οργανώσεις στη Βηρυτό, την επομένη των φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσε στην πρωτεύουσα ο ισραηλινός στρατός, που λέει ότι έθεσε στο στόχαστρο τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.



«Για την ασφάλεια των πολιτών», η κυβέρνηση «ζητεί από τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να επεκτείνουν αμέσως τον έλεγχο (…) του κράτους στην περιοχή της Βηρυτού και να περιορίσουν την κατοχή όπλων μόνο στις νόμιμες δυνάμεις», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ναουάζ Σαλάμ.



Η Χεζμπολάχ είναι η μοναδική οργάνωση που κράτησε τα όπλα της στον Λίβανο μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.

15:04 Ο πρόεδρος του Ιράν δηλώνει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου καθιστούν τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου παραβιάζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα καθιστούσαν τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις πιο σφοδρές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου από την έναρξη της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων την Τετάρτη.

Η μετάφραση της δήλωσής του στο X έχει ως εξής:

«Η νέα εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Πρόκειται για ένα επικίνδυνο σημάδι εξαπάτησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς ενδεχόμενες συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος. Τα δάχτυλά μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τις αδελφές και τους αδελφούς του στον Λίβανο».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υποστηρίζουν ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων δεν επεκτείνεται στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε χθες μία από τις πιο σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις του.

Το Ιράν και το Πακιστάν, που μεσολάβησαν για την εκεχειρία, υποστηρίζουν ότι ο Λίβανος περιλαμβάνεται σε αυτήν.

15:00 Πάνω από 3.000 νεκροί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης



Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον επικεφαλής του Οργανισμού Ιατροδικαστικής της χώρας, Αμπάς Μαστζέντι Αράνι, αναφέρουν ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA), έως τις 7 Απριλίου έχουν χάσει τη ζωή τους 1.701 άμαχοι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 254 παιδιά.

Το HRANA αναφέρει επίσης ότι από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν καταγραφεί 1.221 θάνατοι στρατιωτικών και 714 θάνατοι αταξινόμητων ατόμων.

14.29 IDF: Περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ προς το βορρά σήμερα το πρωί



Σύμφωνα με τις IDF, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περίπου 30 ρουκέτες από το Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ από σήμερα το πρωί.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές, καθώς οι ρουκέτες είτε αναχαιτίστηκαν είτε έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές.

Οι σειρήνες ήχησαν αρκετές φορές στο Κιριάτ Σμόνα και σε γειτονικές πόλεις της Γαλιλαίας.

14.20 Πακιστάν: Η πρεσβεία του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ επικαλείται σφάλμα “συγχρονισμού” αφού ανακοίνωσε την έλευση σήμερα ιρανικής αντιπροσωπείας

Λίγο αφότου ανακοίνωσε στο X την έλευση ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν σήμερα το βράδυ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διέγραψε το μήνυμά του, το οποίο είχε σταλεί πρόωρα, σύμφωνα με τις εξηγήσεις που έδωσε ένας υπάλληλος της πρεσβείας στο AFP.

«Παρά τον σκεπτικισμό της ιρανικής κοινής γνώμης λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από το ισραηλινό καθεστώς που αποσκοπούν να σαμποτάρουν τη διπλωματική πρωτοβουλία, η ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στο Ισλαμαμπάντ, κατόπιν προσκλήσεως του αξιότιμου πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, για σοβαρές συνομιλίες βασισμένες στα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν», ανέφερε ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν Ρεζά Αμιρί Μογαντάμ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X σήμερα το πρωί.

Το μήνυμα αυτό διεγράφη λόγω «προβλημάτων», εξήγησε στο AFP υπάλληλος της πρεσβείας του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς να διευκρινίσει αν η ιρανική αντιπροσωπεία εξακολουθεί να αναμένεται σήμερα στο Ισλαμαμπάντ.

Όταν κλήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, ο υπάλληλος απάντησε ότι η διαγραφή του μηνύματος συνδεόταν με πρόβλημα «συγχρονισμού»: «δεν ήταν να το δημοσιεύσουμε».

Η διαγραφή του μηνύματος αναζωπυρώνει τις αβεβαιότητες όσον αφορά την ώρα άφιξης της αντιπροσωπείας, μολονότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν και οι δύο επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές συνομιλίες, που διοργανώθηκαν από το Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ.

Οι αρχές της πακιστανικής πρωτεύουσας κήρυξαν αργίες τις προσεχείς ημέρες στο Ισλαμαμπάντ. Μολονότι δεν δόθηκε κάποιος συγκεκριμένος λόγος γι’αυτό, η εντολή αυτή δίδεται συχνά για λόγους ασφαλείας πριν από σημαντικά διπλωματικά γεγονότα.

«Οι βασικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν», διευκρίνισε το γραφείο του υπαρχηγού της αστυνομίας σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X, στην οποία συνιστάται στους κατοίκους να «προγραμματίσουν ανάλογα τις δραστηριότητές τους».

Τα γραφεία που παρέχουν βασικές υπηρεσίες θα παραμείνουν ανοιχτά, κυρίως η αστυνομία, τα νοσοκομεία όπως και οι υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

14.15 Τέσσερα ιρανικά, τέσσερα ελληνικά και ένα κινεζικό πλοίο συγκαταλέγονται στα 11 σκάφη στα οποία επιτράπηκε η διέλευση από το στενό του Ορμούζ κατά τις 24 ώρες που έχουν περάσει από την κατάπαυση του πυρός

Η διέλευσή τους δεν επηρεάζει ουσιαστικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση και στις δύο πλευρές του στενού περάσματος, όπου παραμένουν αγκυροβολημένα περίπου 1.400 πλοία.

Σύμφωνα με στοιχεία που επαληθεύθηκαν από την AXSMarine, σε δύο πλοία με κατεύθυνση προς ανατολάς – το «Lucia», ιδιοκτησίας του Ομάν, και το «Iolcas Destiny», ελληνικής ιδιοκτησίας – επιτράπηκε η διέλευση από τον Κόλπο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, παρά τη δήλωση του Ιράν ότι το στενό ήταν κλειστό, εν μέσω ανησυχιών για την ευθραυστότητα της εκεχειρίας.

Ένα ακόμη πλοίο που διέσχισε την περιοχή από δυτικά προς ανατολικά την Τετάρτη δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του και ενδέχεται να ανήκει σε έναν «σκιώδη στόλο».

Η AXS ανέφερε ότι παρατηρήθηκε υψηλός βαθμός «παραποίησης» και διαταραχής των σημάτων, ιδίως μεταξύ των πλοίων που είχαν αγκυροβολήσει στον Κόλπο, με πολλά από αυτά να αναφέρουν ψευδείς θέσεις.

Αν και ο πορθμός παραμένει ουσιαστικά κλειστός από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν έχει κάνει παραχωρήσεις σε συμμάχους του, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ιράκ και το Πακιστάν, ενώ σε ορισμένα πλοία από τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη παραχωρήθηκε πρόσβαση μετά από διπλωματικές διαπραγματεύσεις τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

13.12 Ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων έφθασε τους 203 νεκρούς και ξεπέρασε τους 1.000 τραυματίες, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο, μη οριστικό απολογισμό που ανακοινώθηκε, τα χθεσινά ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και πολλές άλλες περιοχές του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο 203 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 1.000.

«Ο απολογισμός της επίθεσης στον Λίβανο είναι 203 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν. Το υπουργείο του είχε καταγράψει 182 θανάτους και 890 τραυματίες χθες.

13.07 O Ιρανός πρέσβης έσβησε ανάρτηση για τις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν στο Πακιστάν

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν διέγραψε ανάρτηση στο Χ όπου έλεγε ότι ιρανική αντιπροσωπεία κατευθυνόταν προς το Ισλαμαμπάντ για να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες ήταν να αρχίσουν το Μ. Σάββατο, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Στην ανάρτησή του ο Ρεζά Αμιρί Μογκαντάμ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα «βασίζονταν στα 10 σημεία που πρότεινε το Ιράν». Ωστόσο υπάρχει σύγχυση το ποια ακριβώς είναι αυτά.

Ο πρέσβης δεν εξήγησε γιατί κατέβηκε η ανάρτηση.

12.49 Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ όποτε χρειάζεται

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ όποτε είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο αφού οι IDF ανακοίνωσαν την εξόντωση του Αλί Γιουσούφ Χαρσί, γραμματέα και ανιψιού του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Όποιος δρα εναντίον Ισραηλινών αμάχων θα στοχεύεται. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ οποτεδήποτε είναι απαραίτητο, μέχρι να αποκαταστήσουμε την πλήρη ασφάλεια στους κατοίκους του βορρά» έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτηση στα εβραϊκά στο Χ.

Πέρα από την εξόντωση του Χαρσί, «οι IDF έπληξαν μια σειρά τρομοκρατικών υποδομών στον νότιο Λίβανο: Περάσματα από όπου διέρχονταν χιλιάδες όπλα, ρουκέτες και εκτοξευτές, καθώς και αποθήκες όπλων, σημεία εκτόξευσης και διοικητήρια της Χεζμπολάχ» πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα».

אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות.



בביירות חיסלנו את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ״ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר.



במקביל, הלילה תקף צה״ל שורת תשתיות טרור בדרום לבנון: מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות… pic.twitter.com/tKGuRJKBIE — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 9, 2026

12.27 Ιρανικές αρχές: Πάνω από 3.000 νεκροί Ιρανοί στον πόλεμο

Πάνω από 3.000 είναι οι νεκροί ανά το Ιράν από τον πόλεμο, είπε ο επικεφαλής των ιατροδικαστικών αρχών της χώρας τη Μ. Πέμπτη, προσθέτοντας πως το 40% εξ αυτών χρειάζονται ιατροδικαστική εξέταση για να ταυτοποιηθούν και να επιστραφούν στις οικογένειές τους.

12.14 Κάγια Κάλας: Να επεκταθεί η κατάπαυση πυρός και στον Λίβανο και να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα έπρεπε να επεκταθεί και στον Λίβανο, δήλωσε την Πέμπτη η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τη Μ. Πέμπτη, προσθέτοντας πως η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί.

«Οι ενέργειες του Ισραήλ θέτουν την κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπό σοβαρή πίεση. Η κατάπαυση πυρός με το Ιράν θα έπρεπε να επεκταθεί και στον Λίβανο» ανέφερε μέσω Χ η Κάλας.

«Ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν εκατοντάδες το προηγούμενο βράδυ, κάνοντας δύσκολο να υποστηριχθεί πως τόσο σκληρές ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο της αυτοάμυνας» πρόσθεσε.

10.48 IDF: Σκοτώθηκε ο ανιψιός και γραμματέας του αρχηγού της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν ότι σκότωσαν τον ανιψιό και γραμματέα του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

צה"ל חיסל בביירות את מזכירו של מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם: שורת תשתיות טרור הותקפו הלילה בדרום לבנון



צה"ל תקף וחיסל אתמול את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, ואחיינו של נעים קאסם במרחב ביירות.



חראשי היה מקורב ויועץ אישי למזכ"ל חיזבאללה נעים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026

Αναλυτικότερα, οι IDF είπαν ότι χτύπησαν στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσαν τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιού του γγ της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

10.10 Βίντεο: Ισραηλινές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο

Εικόνες από επιχειρήσεις αλεξιπτωτιστών στον νότιο Λίβανο έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF). Όπως αναφέρθηκε, εντοπίστηκαν κρύπτες όπλων και εξουδετερώθηκαν δεκάδες τρομοκράτες.

תיעודים מפעילות חטיבת הצנחנים בדרום לבנון: הכוחות איתרו מצבורי אמצעי לחימה וחיסלו עשרות מחבלים



לוחמי חטיבת הצנחנים הפועלים תחת אוגדה 98, הרחיבו בשבוע האחרון את הפעילות הקרקעית הממוקדת ביעדים נוספים בדרום לבנון>> pic.twitter.com/ve6vtznEJa — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026

9.07 Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών στο BBC: Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο είναι παραβίαση της κατάπαυσης πυρός

8.54 Ιρανοί διαπραγματευτές στο Πακιστάν

Ιρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαίωσε ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν. Θα συναντήσουν τον αντιπρόεδρο Βανς το Μ. Σάββατο. Ο Ρεζά Αμιρό Μογκαντάμ, Ιρανός πρέσβης στο Πακιστάν, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες θα βασίζονται στα «10 σημεία που πρότεινε το Ιράν». Υπάρχει σύγχυση σχετικά με το ποια είναι ακριβώς αυτά τα σημεία.

8.21 Δύο ημέρες αργίας στο Ισλαμαμπάντ εν όψει των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Οι αρχές του Πακιστάν κήρυξαν διήμερη αργία στο Ισλαμαμπάντ από σήμερα, παραμονή των συνομιλιών που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στην πρωτεύουσα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες και σχεδιάζουν να αρχίσουν αύριο Παρασκευή διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί μακροπρόθεσμη συμφωνία. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ.

Δεν εξηγήθηκε ο λόγος για την απόφαση αυτή που ανακοινώθηκε αργά χθες βράδυ από την αυτοδιοίκηση στο Ισλαμαμπάντ. Πάντως οι αρχές της πρωτεύουσας κηρύσσουν συχνά αργίες ή επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα για λόγους ασφαλείας πριν από διπλωματικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

«Οι απόλυτα απαραίτητες υπηρεσίες θα παραμείνουν σε λειτουργία», ανέφερε το γραφείο του αναπληρωτή επιτρόπου του Ισλαμαμπάντ και παρότρυνε τους πολίτες να κάνουν σχεδιασμούς για τις «δραστηριότητές τους» λαμβάνοντας αυτά τα δεδομένα υπόψιν. Η αστυνομία, τα νοσοκομεία, οι εταιρείες που εγγυώνται την ηλεκτροδότηση και την παροχή αερίου θα λειτουργήσουν κανονικά.

8.06 Ο Λίβανος κηρύσσει εθνικό πένθος

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ χθες.

Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».

6.58 Τραμπ: Όλες οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν κοντά στο Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να συμμορφωθεί στην αληθινή συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως όλα τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και προσωπικό θα μείνουν στις θέσεις τους κοντά στο Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να συμμορφωθεί πλήρως στη συμφωνία.

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη φονική δίωξη και καταστροφή ενός ήδη σημαντικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέσα και γύρω από το Ιράν μέχρι να συμμορφωθεί στην αληθινή συμφωνία που επετεύχθη» ανακοίνωσε μέσω Truth Social τη Μεγάλη Τετάρτη.

«Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν το κάνει, που είναι πολύ απίθανο, τότε αρχίζει ξανά το πυρ, μεγαλύτερο, καλύτερο και δυνατότερο από ό,τι έχει δει κανείς ποτέ στο παρελθόν. Συμφωνήθηκε, πολύ καιρό πριν και παρά όλη την ψευδή ρητορική για το αντίθετο – ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ και τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και ασφαλή. Στο μεταξύ οι θαυμαστές ένοπλες δυνάμεις μας ετοιμάζονται και ξεκουράζονται, ανυπομονώντας, για την ακρίβεια, για την επόμενη κατάκτησή τους. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!».

6.46 Βανς: Εναπόκειται στο Ιράν να αποφασίσει αν θέλει να καταρρεύσει η εκεχειρία λόγω του Λιβάνου

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Σάββατο, δήλωσε ότι εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει εάν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου.

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο (…) ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας (σ.σ. διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης), είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς πριν από την αναχώρησή του από τη Βουδαπέστη.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ είχε προσφερθεί «να συγκρατηθεί λίγο» στον Λίβανο.

Ο Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρανόηση από την ιρανική πλευρά. «Θεωρώ πως οι Ιρανοί νόμιζαν πως ο Λίβανος συμπεριλαμβανόταν στην εκεχειρία, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Ουδέποτε δώσαμε τέτοια υπόσχεση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

6.43 Σειρήνες σε οικισμούς του βορείου Ισραήλ – νέες επιθέσεις από τον Λίβανο

6.42 Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ κατά τις πρώτες επιθέσεις εναντίον του από τότε που ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός. Η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της λέει πως οι επιθέσεις έγιναν λόγω αυτού που χαρακτήρισε ως παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, το οποίο εξαπέλυσε τη μεγαλύτερή του επίθεση στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου τη Μεγάλη Τετάρτη.