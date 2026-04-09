Η μακροχρόνια δίκη για διαφθορά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου θα ξαναρχίσει την Κυριακή, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος των δικαστηρίων, λίγες ώρες αφότου άρθηκε στο Ισραήλ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Το Ιράν άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, αφότου το Ισραήλ και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, επικαλούμενοι τους στόχους του τερματισμού του πυρηνικού του προγράμματος και της ενθάρρυνσης της ανατροπής των ηγετών του.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία είχε οδηγήσει στο κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας, άρθηκε το βράδυ της Τετάρτης, καθώς δεν είχαν αναφερθεί εισερχόμενοι ιρανικοί πύραυλοι από τις 3 π.μ. (τοπική ώρα) μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι εκτεταμένες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου λόγω της παρουσίας εκεί της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχουν έκτοτε θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία.

«Με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την επανέναρξη της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, οι ακροάσεις θα ξαναρχίσουν ως συνήθως», ανέφερε δήλωση των ισραηλινών δικαστηρίων, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιούνται μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης.

Ο Νετανιάχου, ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που κατηγορείται για έγκλημα, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης που του απαγγέλθηκαν το 2019 μετά από χρόνια ερευνών. Η δίκη του, η οποία ξεκίνησε το 2020 και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινές φυλάκισης, έχει αναβληθεί επανειλημμένα λόγω των επίσημων υποχρεώσεών του, χωρίς να διαφαίνεται ημερομηνία λήξης.

Ο Τραμπ επανέλαβε τις εκκλήσεις του Νετανιάχου προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ για χάρη, επικαλούμενος τον αντίκτυπο των τακτικών εμφανίσεων του στο δικαστήριο στην ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντά του.

Το γραφείο του Χέρτζογκ ανέφερε ότι η υπηρεσία χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα συγκεντρώσει γνωμοδοτήσεις για να τις υποβάλει στον νομικό σύμβουλο του Προέδρου, ο οποίος θα διατυπώσει σύσταση, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική. Συνήθως δεν χορηγούνται χάριτες ενόσω η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, έχουν πλήξει τη φήμη του. Το Ισραήλ πρόκειται να διεξαγάγει εκλογές τον Οκτώβριο, τις οποίες η συμμαχία του Νετανιάχου, η πιο ακροδεξιά στην ιστορία του Ισραήλ, πιθανότατα θα χάσει.