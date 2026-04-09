Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τον εκνευρισμό του σχετικά με το ΝΑΤΟ σε κατ’ιδίαν συνάντηση με τον γγ της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, τη Μ. Τετάρτη, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Είναι ξεκάθαρα απογοητευμένος από πολλούς συμμάχους στο ΝΑΤΟ, και μπορώ να δω γιατί» είπε ο Ρούτε στο CNN, αφού πέρασε πάνω από δύο ώρες στον Λευκό Οίκο. «Ήταν μια πολύ ειλικρινής, πολύ ανοιχτή συζήτηση, μα επίσης μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο καλούς φίλους».

Ο Ρούτε μίλησε ώρες αφού η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε πει για το ΝΑΤΟ πως «δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» κατά τον πόλεμο στο Ιράν.

Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ δεν υποστήριξαν τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, μη επιτρέποντας σε αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη τη χρήση του εναερίου χώρου τους ή μη στέλνοντας ναυτικές δυνάμεις για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Χωρίς να υποδείξει τις χώρες, ο Ρούτε είπε ότι η δική του άποψη ήταν πως «κάποιες» χώρες του ΝΑΤΟ δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους, μα η «μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων» βοήθησαν.

Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις συνομιλίες. Μετά τη συνάντηση ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social πως «το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν τους χρειαζόμασταν και δεν θα είναι εκεί αν τους χρειαστούμε ξανά».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ «χάρτινο τίγρη» και έχει απειλήσει να αποσυρθεί, υποστηρίζοντας πως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ βασίζονται στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ενώ παρείχαν ανεπαρκή στήριξη στις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters