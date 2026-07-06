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Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 7 και 8 Ιουλίου, βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν αναμένεται να έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Το βράδυ της Τρίτης θα παραστεί σε δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του.

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Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας.