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Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην προβολή της τουρκικής βιομηχανικής ανάπτυξης και της ικανότητας της χώρας να παράγει δική της τεχνολογία.

Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό διεθνή κόμβο αυτοκινητοβιομηχανίας, με ετήσια παραγωγή που υπερβαίνει το 1,4 εκατομμύριο οχήματα και ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η χώρα προσελκύει πλέον επενδύσεις από παγκόσμιους κατασκευαστές, όπως η BYD, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Μέσω της προώθησης του Togg και της συνεργασίας με διεθνείς ομίλους, η Άγκυρα επιδιώκει να μετατρέψει την αυτοκινητοβιομηχανία της από κέντρο συναρμολόγησης σε παραγωγό τεχνολογίας.

Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής παραμένει ένα στοίχημα που θα κριθεί από την πορεία των τουρκικών σημάτων στην παγκόσμια αγορά.

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Στην Άγκυρα, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν περιορίζεται στη γνωστή διπλωματική σκηνοθεσία. Παρουσιάζει και ένα καθαρά τουρκικό βιομηχανικό μήνυμα: ειδικά μετασκευασμένες ερυθρόλευκες λιμουζίνες Togg, στα χρώματα της τουρκικής σημαίας, που θα μεταφέρουν τους ηγέτες των 32 χωρών-μελών της Συμμαχίας σε ελεγχόμενες διαδρομές μικρών αποστάσεων μέσα στον χώρο της συνόδου.

Το όχημα που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για ειδική εκδοχή του Togg T10X, του πρώτου ηλεκτρικού SUV της Τουρκίας, με επιμηκυμένο αμάξωμα, χωρίς πλαϊνές πόρτες και με δυνατότητα μεταφοράς οκτώ ατόμων μαζί με τον οδηγό, σε τέσσερις σειρές καθισμάτων. Δεν είναι μια κλασική θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα. Είναι περισσότερο ένα ανοικτό, επίσημο shuttle προβολής, φτιαγμένο για χαμηλές ταχύτητες, μικρές αποστάσεις και αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον.

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Το προσωπικό στοίχημα του Ερντογάν

Η Togg έχει συνδεθεί ευθέως με την πολιτική φιλοδοξία του Ερντογάν να δείξει ότι η Τουρκία δεν είναι μόνο χώρα συναρμολόγησης ξένων αυτοκινήτων, αλλά μπορεί να αποκτήσει και δικό της σήμα, δική της τεχνολογία, δική της ηλεκτρική ταυτότητα. Η μαζική παραγωγή του T10X ξεκίνησε το 2022, οι επίσημες παραγγελίες άρχισαν τον Μάρτιο του 2023 και οι πρώτες παραδόσεις έγιναν τον επόμενο μήνα. Το φθινόπωρο του 2025 η Togg έκανε και την πρώτη επίσημη είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά, με αφετηρία τη Γερμανία.

Με άλλα λόγια, οι λιμουζίνες του ΝΑΤΟ δεν είναι απλώς αυτοκίνητα μεταφοράς. Είναι κυλιόμενη προπαγάνδα ισχύος. Η Άγκυρα θέλει να πει στους ξένους ηγέτες: «Δεν αγοράζουμε μόνο τεχνολογία. Παράγουμε τεχνολογία».

Η Τουρκία δεν ξεκινά από το μηδέν

Το τουρκικό αυτοκίνητο δεν εμφανίστηκε ξαφνικά με την Togg. Η αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας έχει βαθιές ρίζες από τη δεκαετία του 1960 και, κυρίως, ένα τεράστιο δίκτυο ξένων και μεικτών βιομηχανιών. Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σοβαρούς παραγωγικούς κόμβους της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Invest in Türkiye, η συνολική παραγωγή επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκε από περίπου 300.000 μονάδες στις αρχές της δεκαετίας του 2000 σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια οχήματα το 2025.

Η χώρα κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στους μεγάλους κατασκευαστές διεθνώς, ενώ ιδιαίτερα στα επαγγελματικά οχήματα έχει ισχυρή θέση στην Ευρώπη. Η Τουρκία διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2 εκατομμυρίων οχημάτων τον χρόνο και ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένει από τους βασικούς εξαγωγικούς πυλώνες της χώρας.

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Ποιοι φτιάχνουν αυτοκίνητα στην Τουρκία

Στην Τουρκία δραστηριοποιούνται μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπάρχει η Ford Otosan, με ισχυρή παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων. Υπάρχει η Oyak Renault στην Προύσα, μία από τις σημαντικότερες βάσεις παραγωγής της Renault. Υπάρχει η Tofaş, που συνδέεται με τη Stellantis και την ιστορική παραγωγή μοντέλων Fiat. Υπάρχουν επίσης Toyota, Hyundai Assan, Mercedes-Benz Türk, MAN Türkiye, Anadolu Isuzu, BMC, Karsan, Otokar και TEMSA.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Τουρκία δεν στηρίζεται μόνο στις ξένες φίρμες. Έχει και δικές της ή τουρκικά ελεγχόμενες εταιρείες, κυρίως στα λεωφορεία, στα φορτηγά, στα επαγγελματικά και τώρα στα ηλεκτρικά Ι.Χ. με την Togg. Εταιρείες όπως Otokar, Karsan, TEMSA, BMC και Togg δίνουν στην Άγκυρα το αφήγημα ότι η χώρα δεν είναι απλώς εργοτάξιο ξένων ομίλων, αλλά προσπαθεί να χτίσει δική της βιομηχανική ταυτότητα.

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Η Προύσα, το τουρκικό Ντιτρόιτ

Η Προύσα θεωρείται η καρδιά της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Εκεί λειτουργεί το μεγάλο εργοστάσιο της Oyak Renault, όπου σύμφωνα με ρεπορτάζ της Le Monde ένα αυτοκίνητο βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής κάθε 56 δευτερόλεπτα, με περισσότερα από 800 ρομπότ και 5.600 εργαζομένους. Η μονάδα έχει δυνατότητα παραγωγής 390.000 οχημάτων τον χρόνο και πάνω από το 70% της παραγωγής της εξάγεται.

Γύρω από τα μεγάλα εργοστάσια έχει στηθεί ολόκληρο οικοσύστημα προμηθευτών, ανταλλακτικών, μεταφορών και τεχνολογίας. Η Προύσα παρήγαγε 434.000 οχήματα μόνο το 2024, ενώ η περιοχή αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των συνολικών τουρκικών εξαγωγών αυτοκινήτου.

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Εξαγωγές δισεκατομμυρίων και βλέμμα στην Ευρώπη

Η Τουρκία πουλάει αυτοκίνητα κυρίως στην Ευρώπη. Το 2025 οι εξαγωγές του κλάδου αυτοκινήτου έφτασαν τα 41,5 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 17,5% των συνολικών τουρκικών εξαγωγών και το 28% των εξαγωγών της μεταποίησης.

Τα ποσοστά εξαγωγής παραμένουν σταθερά πάνω από το 70%, ενώ οι δέκα μεγαλύτερες αγορές για τα τουρκικά αυτοκίνητα είναι κυρίως ευρωπαϊκές: Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Πολωνία, Βέλγιο και Ρουμανία, με τις ΗΠΑ επίσης στην πρώτη δεκάδα.

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Ηλεκτρικά, Κινέζοι και νέος ανταγωνισμός

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Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι τα ηλεκτρικά. Η Τουρκία θέλει να τραβήξει επενδύσεις όχι μόνο από τους παραδοσιακούς Ευρωπαίους, αλλά και από την Κίνα. Η BYD έχει συμφωνήσει για εργοστάσιο 1 δισ. δολαρίων στην Τουρκία, με ετήσια δυναμικότητα 150.000 οχημάτων, ενώ η Άγκυρα έχει κάνει προχωρημένες συζητήσεις και με τη Chery.

Η κυβέρνηση δίνει κίνητρα, γη, φορολογικές διευκολύνσεις και στήριξη για επενδύσεις σε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Ο στόχος είναι διπλός: να γίνει η Τουρκία γέφυρα προς την ευρωπαϊκή αγορά και ταυτόχρονα να μην μείνει πίσω στη μεγάλη μετάβαση από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στην ηλεκτροκίνηση.

Το συμπέρασμα

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Οι ερυθρόλευκες Togg του Ερντογάν στο ΝΑΤΟ μπορεί να μοιάζουν με εντυπωσιακή λεπτομέρεια πρωτοκόλλου. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ένα μικρό παράθυρο σε μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα. Η Τουρκία επενδύει στην εικόνα της βιομηχανικής δύναμης, αξιοποιεί ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, χτίζει δικές της μάρκες και προσπαθεί να περάσει από τη συναρμολόγηση στην τεχνολογία.

Το αν η Togg θα γίνει πραγματικός διεθνής παίκτης ή θα μείνει κυρίως πολιτικό σύμβολο του Ερντογάν, θα φανεί στην αγορά. Προς το παρόν, όμως, η Άγκυρα ξέρει πολύ καλά να μετατρέπει ακόμη και μια λιμουζίνα χωρίς πόρτες σε μήνυμα ισχύος.