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Οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν την επίθεση σε τέσσερα πλοία, αναφέροντας τον θάνατο ενός μέλους πληρώματος και διαφορετικά επίπεδα ζημιών στα σκάφη.

Λόγω των επιθέσεων, η Ρωσία ανέστειλε τη ναυσιπλοΐα στη διώρυγα Ντον-Αζόφ και τα αιτήματα διέλευσης από το Στενό του Κερτς.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας προκάλεσε άνοδο 4% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το σιτάρι στο χρηματιστήριο Euronext, εν μέσω ανησυχιών για τις εξαγωγές.

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Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξε με τη χρήση drones, 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη Θάλασσα του Αζόφ στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης αποστέρησης των ρωσικών δυνάμεων από καύσιμα. Ανέφεραν επίσης ότι έπληξαν , τέσσερα ρυμουλκά, δύο εμπορικά πλοία, αλλά και μία βυθοκόρο που υποστήριζε λιμενικές υποδομές, αλλά προσέφερε και στρατιωτική διοικητική υποστήριξη.

Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως από την επίθεση με drones κατά τεσσάρων πλοίων, συμπεριλαμβανομένου κι ενός τάνκερ που μετέφερε μεθανόλη στον Κόλπο του Ταγκανρόγκ στη Θάλασσα του Αζόφ, σκοτώθηκε ένα μέλος πληρώματος.

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21 Russian tankers struck in one night.



On July 11, Ukraine’s Defense Forces hit enemy vessels in the Sea of Azov: 21 tankers hauling oil in defiance of international sanctions, plus 4 tugboats, 2 cargo ships, and a dredger supporting Russia’s military logistics.



Source:… — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 11, 2026

“Ένας ναυτικός σε ένα σκάφος τεχνικής υποστήριξης έχασε τη ζωή του. Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου προς την οικογένεια και τους αγαπημένους του. Κανένας άλλος δεν τραυματίστηκε”, ανέφερε ο Γιούρι Σλιούσαρ κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία υπέστησαν διαφορετικών επιπέδων ζημιές, αλλά, “δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής μεθανόλης”.

Ρωσικές επιθέσεις

Η δε Ρωσία, επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones με συνέπεια το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων όπως 19 δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς το Κίεβο αναμένει αμυντικές προμήθειες και πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ όσα αποθέματα πυρομαχικών έχουν απομείνει, είναι εκτεθειμένα στις επιθέσεις των Ρώσων.

❗️Russian attack on Kyiv injures 11, damages residential buildings and cars



📷: State Emergency Service of Ukrainehttps://t.co/TUnvUDgB8L pic.twitter.com/om9x6gjENM Advertisement July 11, 2026

🇷🇺This is what Kyiv looks like this morning, after last night's attack🇷🇺 pic.twitter.com/XjSAm7qAKn — Z.O.V Military (@WarHunter2222) July 11, 2026

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα Κίεβο, από μία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους τύπου κρουζ και drones.

“Πολιτικές υποδομές επλήγησαν πριν ακόμα σημάνει ο συναγερμός για την αεροπορική επιδρομή”, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συνεργεία διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή που δέχθηκε την επίθεση.

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“Οι υπερασπιστές μας κατάφεραν να καταρρίψουν τους περισσότερους από τους στόχους, αλλά όχι τους βαλλιστικούς πυραύλους”, πρόσθεσε ο ίδιος, καλώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν γρήγορα τα πακέτα υποστήριξης της αντιαεροπορικής άμυνας που συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Αναστολή ναυσιπλοϊας

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία ανέστειλε τη ναυσιπλοΐα μέσω της διώρυγας Ντον-Αζόφ, η οποία συνδέει τον ποταμό Ντον με τη Θάλασσα του Αζόφ, μετά από ουκρανική επίθεση εναντίον 13 ρωσικών πλοίων.

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Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού η Ουκρανία επιτέθηκε σε 13 ρωσικά πλοία στη Θάλασσα του Αζόφ στις 10 Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένων 10 δεξαμενόπλοιων.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι έως και το ένα τέταρτο των ρωσικών εξαγωγών σιταριού – καθώς η χώρα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτού του σιτηρού παγκοσμίως– διέρχεται από τη Θάλασσα του Αζόφ.

Μία πηγή ανέφερε ότι οι ρωσικές αρχές συνοριακής φύλαξης ενημέρωσαν τις ναυτιλιακές εταιρείες για την αναστολή όλων των αιτημάτων διέλευσης από το Στενό του Κερτς, το οποίο συνδέει τη Θάλασσα του Αζόφ με τη Μαύρη Θάλασσα, από τις 18:10 (τοπική ώρα) της 10ης Ιουλίου.

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Η σχετική ειδοποίηση δεν διευκρίνιζε πότε θα αρθούν οι περιορισμοί.

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Στις 10 Ιουλίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το σιτάρι στο χρηματιστήριο Euronext σημείωσαν άνοδο 4%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων, εν μέσω φημών για πιθανή διακοπή της ναυσιπλοΐας στη Θάλασσα του Αζόφ, πρόσθεσε το πρακτορείο. Ιστορικό:

Αναλυτές της ομάδας CyberBoroshno δημοσίευσαν ανάλυση σχετικά με πλήγματα σε ρωσικές υποδομές πετρελαίου τη νύχτα της 9ης προς 10η Ιουλίου, αναφέροντας χτυπήματα σε πλοία του «σκιώδους στόλου», σε λιμένες και σε διυλιστήριο πετρελαίου.

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