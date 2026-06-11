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Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε ανοιχτά για μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά περίοδο της ζωής της, αποκαλύπτοντας μια εμπειρία που τη βοήθησε να διαχειριστεί το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ.

Κατά τη συμμετοχή της στο podcast «Films to Be Buried With» του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Office Romance», Μπρετ Γκόλντσταϊν, η τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια κινηματογραφική στιγμή που, όπως είπε, λειτούργησε σχεδόν λυτρωτικά για εκείνη.

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Αφορμή στάθηκε η ερώτηση του Γκόλντσταϊν για την ταινία που επηρέασε περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή. Η Λόπεζ ξεχώρισε τη βραζιλιάνικη παραγωγή I’m Still Here (Ainda Estou Aqui), εξηγώντας ότι την παρακολούθησε σε μια δύσκολη προσωπική φάση.

Όπως περιέγραψε, ήταν άρρωστη λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και στο σπίτι βρίσκονταν μαζί πολλά μέλη της οικογένειάς της. «Ήταν εκεί ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα ξαδέρφια μου, όλοι», είπε. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πατέρας της δεν είναι άνθρωπος που συνήθως παρακολουθεί ταινίες, σε αντίθεση με τη μητέρα της όπου όπως ανέφερε κληρονόμησε την αγάπη για τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Ωστόσο, εκείνη τη φορά ο πατέρας της δέχτηκε να παρακολουθήσουν μαζί το I’m Still Here. «Τότε περνούσα ένα διαζύγιο και σκεφτόμουν πολύ τα παιδιά μου», εξομολογήθηκε αναφερόμενη στον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ που ολοκληρώθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2025.

Η ταινία βασίζεται στην πραγματική ιστορία της Γιούνις Παΐβα, την οποία ενσαρκώνει η Φερνάντα Τόρες, μιας γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στην αναζήτηση της αλήθειας για την εξαφάνιση του συζύγου της στα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία.

Η Λόπεζ παραδέχθηκε ότι η προβολή την επηρέασε βαθιά. «Ξαφνικά άρχισα να κλαίω. Στο μυαλό μου ήρθαν όλα μαζί: τα παιδιά μου, η σχέση μου με τον πατέρα μου, οι προσωπικές μου εμπειρίες», είπε. «Όταν προσπαθείς να κλάψεις αθόρυβα, τελικά τα δάκρυα κυλούν ακόμη περισσότερο», ανέφερε γελώντας. Ο πατέρας της κατάλαβε αμέσως ότι κάτι την απασχολούσε και τη ρώτησε τι συμβαίνει. «Οι μπαμπάδες είναι τόσο σημαντικοί», του απάντησε.

«Ήρθε κοντά μου, κράτησε το πρόσωπό μου στα χέρια του και μου είπε: “Σ’ αγαπώ. Πάντα σ’ αγαπούσα”». Η Jennifer Lopez χαρακτήρισε αυτή την εμπειρία κομβική για την προσωπική της εξέλιξη. «Κάτι άλλαξε μέσα μου εκείνη τη στιγμή», είπε, εξηγώντας ότι τη βοήθησε να θεραπεύσει ένα βαθύτερο συναισθηματικό κομμάτι του εαυτού της. «Αυτή η ταινία με βοήθησε να προχωρήσω μπροστά, να αφήσω πίσω ένα μέρος της ζωής μου και κάποιους τύπους σχέσεων που με είχαν επηρεάσει. Με άλλαξε και με βοήθησε να εξελιχθώ».