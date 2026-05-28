Η Τζένιφερ Λόπεζ τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της, «Office Romance» στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας ένα μακρύ μαύρο στράπλες φόρεμα με όμορφα σχέδια. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια εμφανίστηκε μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Μπρετ Γκόλντσταϊν, ποζάροντας χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί.

Σύμφωνα με το Just Jared, η Λόπεζ επέλεξε για την περίσταση μία δημιουργία υψηλής ραπτικής Atelier Versace από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για ένα στράπλες μακρύ φόρεμα, με ουρά και ύφασμα με δαντελένια μοτίβα και διαφάνειες.

Jennifer Lopez wows at ‘Office Romance’ premiere in optical illusion gown with wild cutouts https://t.co/BqC9v3j8oM pic.twitter.com/mQ2sY8jtc5 — New York Post (@nypost) May 27, 2026

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ολ Πάρκερ και σενάριο των Μπρετ Γκόλντσταϊν και Τζο Κέλι, αφηγείται την ιστορία της Τζάκι Κρουζ (Τζένιφερ Λόπεζ), μιας ισχυρής διευθύνουσας συμβούλου μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, η οποία ερωτεύεται τον δικηγόρο Ντάνιελ Μπλαντσφλάουερ (Μπρετ Γκόλντσταϊν), που μόλις έχει προσληφθεί. Όπως αναφέρεται στη σύνοψη, «η κρυφή τους σχέση απειλεί να καταστρέψει την καριέρα και των δύο, όταν αποφασίζουν να σταματήσουν να παίζουν με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν την καρδιά τους».

Την παραγωγή υπογράφουν οι Άαρον Ράιντερ και Άντριου Σουέτ για λογαριασμό της Ryder Picture Company, μαζί με τους Γκόλντσταϊν και Κέλι, ενώ συμμετέχει και η Nuyorican Films της Τζένιφερ Λόπεζ, της Έλεν Γκόλντσμιθ-Τόμας και του Μπένι Μεντίνα. Σύμφωνα με το Deadline, το «Office Romance» θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix από τις 5 Ιουνίου.