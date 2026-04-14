Το ελληνικό Πάσχα γιόρτασε στο Λος Άντζελες η Μαρία Μενούνος και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την οικογενειακή της μάζωξη στα social media, κάνοντας μία συγκινητική αναφορά στη μητέρα της η οποία έφυγε από τη ζωή το 2021, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως η τελευταία φορά που γιόρτασε το Πάσχα με την οικογένειά της ήταν τη χρονιά που έχασε τη μητέρα της και φέτος αποφάσισε να μετατρέψει αυτή τη θλιβερή ανάμνηση σε θετική, τηρώντας τα ελληνικά ήθη και έθιμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Μενούνος έγραψε: «Χριστός ανέστη. Ήταν τόσο ξεχωριστό φέτος να γιορτάσω με όλους τους φίλους και την οικογένεια. Τη Μεγάλη Παρασκευή στολίσαμε τον τάφο του Ιησού και ήταν πραγματικά σημαντικό για μένα ότι η Αθηνά ήταν μέρος αυτής της παράδοσης. Για να είμαι ειλικρινής δεν θυμάμαι να το έκανα αυτό όταν ήμουν νεότερη, ίσως το έκανα. Σίγουρα ήθελα να είναι παρούσα. Ήταν ξεχωριστό και αγαπώ την μικρή μας εκκλησία. Το να τραγουδάω ξανά στη χορωδία μου έδωσε τόση χαρά. Δεν έχω περάσει Πάσχα με την οικογένειά μου από τότε που μετακόμισα στο Λος Άντζελες, οπότε πιθανότατα για 25 χρόνια. Η τελευταία φορά που ήμουν σπίτι με την οικογένεια για το Πάσχα ήταν όταν είχε πεθάνει η μαμά μου, έτσι ένιωσα πραγματικά ξεχωριστό φέτος να μετατρέψω μια θλιβερή ανάμνηση σε μια καινούρια, αναμνήσεις γεμάτες ευτυχία, προς τιμήν της. Σε αγαπώ μαμά και Καλό Ελληνικό Πάσχα σε όλους».