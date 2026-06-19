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Μπορεί η Βραζιλία να μην ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, παραχωρώντας ισοπαλία με το Μαρόκο (1-1), ωστόσο οι Βραζιλιάνοι διαχρονικά ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο.

Μάλιστα η γνωστή εταιρεία Havaianas πήρε την εξής πρωτοβουλία: Σχημάτισε μια γιγαντιαία σημαία της Βραζιλίας σε παραλία του Ρίο ντε Τζανέιρο αποτελούμενη από χιλιάδες σαγιονάρες στα χρώματα της “σελεσάο”!

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Η λεζάντα της ανάρτηση αναφέρει τα εξής: «Το Ρίο ντε Τζανέιρο ξύπνησε ακόμα πιο βραζιλιάνικο! Απλώσαμε τη σημαία μας σε όλη την υπέροχη πόλη για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ζητωκραυγάσουμε! Μπράβο Βραζιλία! 🇧🇷🩴🚠

Όποιος δεν ξύπνησε με πράσινο και κίτρινο σήμερα είναι τρελός! ✨🇧🇷🥹»