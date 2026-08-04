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Οι δύο αρθογράφοι της HuffPost, με αφορμή τις τελευταίες πυρκαγιές, αναγνωρίζουν την τεράστια προσπάθεια των πυροσβεστών, εθελοντών και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας όμως ότι η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού κρίνεται από το τελικό αποτέλεσμα: τις χαμένες ζωές, τις καμένες περιουσίες και τις ανυπολόγιστες οικολογικές καταστροφές. Θυμίζουν περασμένα επώδυνα περιστατικά και υπουργικές ανεκτέλεστες υποσχέσεις, επισημαίνοντας και την απαραίτητη εξειδίκευση των πυροσβεστών σε φωτιές πόλεων και δασών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται στη συζήτηση, δεν υπήρξε επίσημη δημόσια ανακοίνωση συμπαράστασης προς τις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. «Η αναγνώριση της θυσίας τους δεν είναι τυπική υποχρέωση, αλλά στοιχειώδες χρέος της Πολιτείας», τονίζεται χαρακτηριστικά.

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