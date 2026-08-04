Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 39χρονος πιλότος από τη Μαλαισία συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Τζακάρτας, καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν πάνω από 70.000 χάπια ecstasy και ποσότητα μεθαμφεταμίνης.

Ο δράστης μετέφερε τα ναρκωτικά έπειτα από πρόταση αγνώστου, έναντι αμοιβής ύψους 12.240 δολαρίων, έχοντας μαζί του και δείγμα ούρων για να αποφύγει τον έλεγχο.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο πιλότος βρισκόταν υπό την επήρεια μεθαμφεταμίνης, MDMA και κοκαΐνης κατά τη διάρκεια της πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ.

Η αεροπορική εταιρεία στην οποία εργάζεται ο πιλότος διεξάγει εσωτερική έρευνα και δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας πιλότος συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Soekarno-Hatta της Τζακάρτας, στην Ινδονησία, καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν περισσότερα από 70.000 χάπια ecstasy (MDMA), ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα (3/8), καταγράφει τη στιγμή που ο Μαλαισιανός πιλότος περνά από τον έλεγχο ασφαλείας. Κατά την επιθεώρηση των αποσκευών του, οι υπάλληλοι του αεροδρομίου εντόπισαν μια σακούλα γεμάτη χάπια. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται επίσης ότι ο 39χρονος είχε μαζί του ένα μπουκαλάκι με ούρα, το οποίο φέρεται να σκόπευε να χρησιμοποιήσει για να «ξεγελάσει» τον έλεγχο ανίχνευσης ναρκωτικών.

Advertisement

Advertisement

Seorang pilot asal Malaysia berinisial MSO ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (28/7/2026), setelah diduga menyelundupkan lebih dari 25 kilogram narkoba ke Indonesia.



Pilot tersebut ditangkap setelah tiba di Indonesia menggunakan… pic.twitter.com/FWaRtc7MLh — Kompas.com (@kompascom) August 3, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, ο πιλότος, που αναγνωρίζεται μόνο με τα αρχικά MS, συνελήφθη λίγο μετά την ολοκλήρωση πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ προς την Τζακάρτα, αργά το βράδυ της Τετάρτης (29/7). Αν και οι αρχές δεν αποκάλυψαν την αεροπορική εταιρεία στην οποία εργάζεται, ο αριθμός της πτήσης παραπέμπει στη Malaysia Airlines.

Κατά τον έλεγχο, οι τελωνειακοί υπάλληλοι εντόπισαν 14 σακουλάκια με δισκία ecstasy μέσα στη βαλίτσα του, καθώς και τέσσερα γραμμάρια μεθαμφεταμίνης στη χειραποσκευή του. Όπως ανέφεραν, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι μετέφερε τα ναρκωτικά έπειτα από πρόταση αγνώστου, έναντι αμοιβής 12.240 δολαρίων.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο πιλότος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της πτήσης. «Τα αποτελέσματα της εξέτασης ούρων έδειξαν θετικά για μεθαμφεταμίνη, MDMA και κοκαΐνη», δήλωσε αρμόδιος αξιωματούχος. «Αυτό που μας ανησυχεί όλους είναι ότι το επάγγελμα αυτού του ατόμου είναι πιλότος. Τη στιγμή που έφτασε, είχε μόλις οδηγήσει το αεροσκάφος από την Κουάλα Λουμπούρ στην Ινδονησία.»

Η Malaysia Airlines απέφυγε να σχολιάσει λεπτομερώς την υπόθεση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς και ότι διεξάγει παράλληλα τη δική της εσωτερική έρευνα. «Η Malaysia Airlines θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.