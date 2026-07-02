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Οι τοπικές αρχές συνέλαβαν το ζευγάρι μετά από καταγγελίες χρηστών, επιβάλλοντας και στους δύο την ίδια ποινή για παραβίαση του ισλαμικού νόμου.

Η γυναίκα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ποινής, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε προσωρινά μέχρι την ανάρρωσή της για να συνεχιστεί.

Την ίδια ημέρα, οι αρχές τιμώρησαν δημόσια άλλα τέσσερα άτομα για αδικήματα όπως ο παράνομος τζόγος και οι εξωσυζυγικές σεξουαλικές σχέσεις.

Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν τη δημόσια μαστίγωση ως σκληρή και απάνθρωπη πρακτική, ζητώντας την άμεση κατάργησή της από το τοπικό νομικό σύστημα.

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Μια γυναίκα στην επαρχία Ατσέ της Ινδονησίας έγινε το πρώτο άτομο που τιμωρείται με δημόσια μαστίγωση για παράβαση της Σαρία που σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα, αφού κρίθηκε ένοχη επειδή φίλησε τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν χρήστες της πλατφόρμας κατήγγειλαν το φιλί που είδαν σε live μετάδοση, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα και τελικά στην καταδίκη του ζευγαριού. Η γυναίκα καταδικάστηκε σε 21 χτυπήματα μαστίγωσης, ενώ αντίστοιχη ποινή επιβλήθηκε και στον σύντροφό της.

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Endonezya'da TikTok'ta öpüşen çifte halka açık kırbaç cezası verildihttps://t.co/i7J7wPxaBo — T24 (@t24comtr) July 2, 2026

Οπτικό υλικό από την εκτέλεση της ποινής δείχνει τη γυναίκα γονατιστή να δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα στην πλάτη από μασκοφόρο αστυνομικό της Σαρία, παρουσία δεκάδων θεατών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φώναζε από τον πόνο, πριν τελικά καταρρεύσει και χάσει τις αισθήσεις της.

Μετά τη λιποθυμία της, γιατρός την εξέτασε ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούσε να συνεχιστεί η ποινή. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην Ατσέ, ακόμη και όταν απαιτείται ιατρική φροντίδα, η τιμωρία δεν ακυρώνεται αλλά αναβάλλεται μέχρι ο καταδικασθείς να είναι σε θέση να δεχθεί τα υπόλοιπα χτυπήματα. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρία στην πόλη, Μοχάμεντ Ριζάλ, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη υπόθεση στην επαρχία όπου επιβάλλεται ποινή για παραβίαση της Σαρία μέσω κοινωνικών δικτύων, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι «παραβίασε σαφώς τη σαρία».

Η Ατσέ, η μοναδική περιοχή της Ινδονησίας όπου εφαρμόζεται επίσημα μορφή του ισλαμικού νόμου, απαγορεύει αυστηρά τις σωματικές εκδηλώσεις οικειότητας μεταξύ μη παντρεμένων, όπως το φιλί, η αγκαλιά ή το άγγιγμα.

Την ίδια ημέρα, ακόμη τέσσερα άτομα τιμωρήθηκαν επίσης με δημόσια μαστίγωση. Ένα ζευγάρι καταδικάστηκε σε 27 χτυπήματα για σεξουαλική επαφή, ενώ δύο άνδρες δέχθηκαν 29 και 8 χτυπήματα αντίστοιχα για συμμετοχή σε παράνομο τζόγο.

A young couple in Indonesia’s conservative Aceh province were publicly caned on Thursday after an Islamic Shariah court convicted them of violating Islamic law by kissing during a TikTok livestream https://t.co/0qSkUAtwQE pic.twitter.com/2jqrgkGFft Advertisement July 2, 2026

Αντιδράσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς. Ο εκπρόσωπος της Amnesty International στην Ινδονησία, Χαερίλ Χαλίμ, χαρακτήρισε τη δημόσια μαστίγωση «φρικτή πράξη διάκρισης», υποστηρίζοντας ότι ο ισλαμικός ποινικός κώδικας της Ατσέ πλέον επεκτείνεται και στις ειρηνικές εκφράσεις στον ψηφιακό χώρο.

Η Human Rights Watch και η Amnesty International έχουν επανειλημμένα ζητήσει την κατάργηση της πρακτικής, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια μαστίγωση αποτελεί σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, κατά παράβαση του Συντάγματος της Ινδονησίας αλλά και διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων.

Η πρακτική της δημόσιας μαστίγωσης στην Ατσέ

Η δημόσια μαστίγωση εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Ατσέ για σειρά αδικημάτων, όπως ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι εξωσυζυγικές σχέσεις, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις και άλλες παραβάσεις του ισλαμικού ποινικού κώδικα. Οι ποινές εκτελούνται συνήθως σε δημόσιους χώρους, όπως έξω από τζαμιά ή σε πλατείες, παρουσία κοινού.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που καταδικασθέντες καταρρέουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά, με γυναίκες να λιποθυμούν μετά από δεκάδες χτυπήματα για εξωσυζυγικές σχέσεις ή άλλες παραβάσεις.

Η Σαρία εφαρμόζεται στην Ατσέ από το 2002, με τις διατάξεις της να έχουν διευρυνθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να υπερασπίζονται τη δημόσια μαστίγωση ως μέτρο αποτροπής της εγκληματικότητας και ως στοιχείο της θρησκευτικής ταυτότητας της επαρχίας.

Με πληροφορίες από The Guardian

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