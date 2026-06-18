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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ιστορικό Κέντρο του Κίτο, στον Ισημερινό, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, όταν ένα ταξί, υπό αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μία γυναίκα και την εκσφεδόνισε μέτρα μακριά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Γουατεμάλα και Μπεναλκάσαρ και σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Η γυναίκα εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης και κατέληξε κοντά σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στο επόμενο οικοδομικό τετράγωνο.

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Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό να αποτελεί πλέον μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Κίτο προκειμένου να προσφέρουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, η τραυματίας έλαβε προνοσοκομειακή φροντίδα επί τόπου πριν διακομιστεί εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η κατάσταση της γυναίκας παραμένει σοβαρή με τους γιατρούς να κρατούν επιφυλάξεις για την πορεία της υγείας της. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Un accidente de tránsito se registró la tarde del viernes 12 de junio en la calle Guatemala, sector San Juan, en el centro de #Quito



Un taxi habría perdido el control por causas que aún se investigan, impactando y atropellando a dos personas que se encontraban en el lugar. pic.twitter.com/gkRToZlhy6 — Radio Universal Guayaquil (@UniversalGye) June 17, 2026

Από την πλευρά τους, στελέχη της Υπηρεσίας Διερεύνησης Τροχαίων Ατυχημάτων (SIAT) της Εθνικής Αστυνομίας ανέλαβαν την υπόθεση και προχώρησαν στη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και καταθέσεων από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες της περιοχής.

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Μετά το τροχαίο, στελέχη της Μητροπολιτικής Υπηρεσίας Τροχαίας (AMT) προχώρησαν στην ακινητοποίηση και κατάσχεση του ταξί που ενεπλάκη στο περιστατικό, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνικές εξετάσεις και πραγματογνωμοσύνες.

Το όχημα παραμένει υπό φύλαξη, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Teleamazonas, expresso

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