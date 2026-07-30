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Οι συγγενείς του εντόπισαν τη σορό του στο εσωτερικό του ερπετού μετά από έρευνες που ξεκίνησαν όταν ο άνδρας δεν επέστρεψε στο σπίτι του.

Η τοπική αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε δασικές περιοχές χωρίς συνοδεία για την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Το συγκεκριμένο συμβάν προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων επιθέσεων από πύθωνες που έχουν καταγραφεί πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.

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Σοκ έχει προκαλέσει στην Ινδονησία ο θάνατος ενός 35χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση πύθωνα μήκους περίπου επτά μέτρων. Το τεράστιο ερπετό φέρεται να τον ακινητοποίησε, να τον συνέθλιψε και στη συνέχεια να τον καταβρόχθισε.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε από συγγενείς και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει έρευνες όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

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Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουλίου, στην επαρχία Μαλούκου. Ο 35χρονος Χασίμ Λουμπέσι επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο στο χωριό Γουακσακάι, ακολουθώντας μονοπάτι που περνούσε μέσα από δασική έκταση.

23ft python just turned a man into dinner 🐍

A 35-year-old man was walking home alone after a party in Indonesia when a giant python attacked him.

It crushed him to death and swallowed him whole.

No struggle. No noise. Just silence.

One of the most terrifying ways to leave this… pic.twitter.com/kwgiQEB9YA July 30, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από πύθωνα, ο οποίος φέρεται να πετάχτηκε μέσα από τη βλάστηση. Όταν οι συγγενείς του αντιλήφθηκαν ότι αγνοούνταν, κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν κηλίδες αίματος, το σακίδιο και τα σανδάλια του 35χρονου, στοιχεία που οδήγησαν στην ειδοποίηση των Αρχών και στην επέκταση των αναζητήσεων. Λίγο αργότερα, οι ερευνητές εντόπισαν έναν πύθωνα με ασυνήθιστα φουσκωμένη κοιλιά. Μετά την εξέτασή του διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του βρισκόταν η σορός του άτυχου άνδρα, η οποία στη συνέχεια παραδόθηκε στην οικογένειά του για την ταφή.

Μετά το τραγικό περιστατικό, ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας απηύθυνε προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους σε δασικές και αγροτικές περιοχές.

«Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μεταβαίνουν στους αγρούς ή στο δάσος. Εφόσον είναι δυνατόν, να κινούνται ανά δύο και όχι μόνοι τους, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αντίστοιχων περιστατικών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, ένας ποδηλάτης δέχθηκε επίθεση από πύθωνα αντίστοιχου μεγέθους, ενώ στο Βόρειο Μαλούκου μια 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από επίθεση του ίδιου είδους φιδιού σε αγροτική περιοχή.

Οι δικτυωτοί πύθωνες συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα είδη φιδιών παγκοσμίως και ζουν σε πολλές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αν και επιθέσεις σε ανθρώπους καταγράφονται σπάνια, δεν είναι πρωτοφανείς, κυρίως σε απομονωμένες περιοχές όπου οι κάτοικοι έρχονται συχνά σε επαφή με την άγρια πανίδα.

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