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Δύο μαϊμούδες εντοπίστηκαν να πίνουν από μπουκάλια με μπύρα στο νησί Λομπόκ της Ινδονησίας, με τους περαστικούς να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό προκάλεσε έντονη έκπληξη σε όσους βρίσκονταν στο σημείο. Οι δύο μαϊμούδες φαίνεται να κρατούσαν τα μπουκάλια και να πίνουν από αυτά, σαν να επρόκειτο για κανονικό ποτό.

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Two monkeys have been captured drinking beer from glass bottles in the Indonesian town of Kuta, Lombok. Claire Hansen shared the video while documenting her travels. #cheekymonkeys #Indonesia #Lombok pic.twitter.com/CenAdSR0eD — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) June 10, 2026

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τη σκηνή, προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Με πληροφορίες από ABC News