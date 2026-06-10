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Ένα φρικιαστικό οικογενειακό έγκλημα συγκλονίζει την Ινδονησία, με έναν 40χρονο να κατηγορείται ότι δολοφόνησε την πεθερά του χρησιμοποιώντας δηλητηριασμένα σουβλάκια κοτόπουλου και στη συνέχεια επιχείρησε να στρέψει τις υποψίες στην ίδια της την κόρη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Πουρβάντι Ουαχιούντι φέρεται να παρήγγειλε στις 18 Μαΐου σατέ κοτόπουλου – το παραδοσιακό ινδονησιακό έδεσμα που θυμίζει το ελληνικό σουβλάκι – και στη συνέχεια να τα εμποτίσει με ποντικοφάρμακο και άλλες τοξικές ουσίες. Τα σουβλάκια εστάλησαν μέσω υπηρεσίας διανομής στο σπίτι της πεθεράς του, στην Κεντρική Ιάβα.

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Οι ερευνητές εκτιμούν ότι κίνητρο της πράξης ήταν η πεποίθηση του 40χρονου ότι η 57χρονη γυναίκα, η οποία έχει ταυτοποιηθεί μόνο ως Αμίνα, δεν του έδειχνε τον σεβασμό που θεωρούσε ότι άξιζε.

Οι αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να ενοχοποιήσει την κουνιάδα του. Εκείνη ήταν που εντόπισε τη μητέρα της νεκρή μέσα στο σπίτι την επόμενη ημέρα, με τη σορό, σύμφωνα με την αστυνομία, να είναι καλυμμένη με εμετό. Ο ύποπτος φέρεται να χρησιμοποίησε το όνομα και τη φωτογραφία της κουνιάδας του για να παραγγείλει το φαγητό μέσω εφαρμογής διανομής.

Πηγή: iSTOCK

Ο Πουρβάντι Ουαχιούντι έχει τεθεί υπό κράτηση και έχει χαρακτηριστεί επίσημα ύποπτος στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Στην Ινδονησία, η καταδίκη για δολοφονία μπορεί να επιφέρει θανατική ποινή ή κάθειρξη τουλάχιστον 20 ετών.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται αφού μέλη της οικογένειας επικοινώνησαν με την αστυνομία μετά την ταφή της γυναίκας, εκφράζοντας αμφιβολίες για το ενδεχόμενο να είχε πεθάνει από φυσικά αίτια.

Η μικρότερη κόρη της Αμίνα, η Λουριγιάντι Πούτρι, κατέθεσε στους ερευνητές ότι η μητέρα της την είχε ενημερώσει πως είχε παραλάβει μία παραγγελία με σατέ κοτόπουλου από άγνωστο αποστολέα την ημέρα πριν βρεθεί νεκρή. Η Πούτρι της απάντησε ότι η ίδια δεν είχε στείλει το φαγητό και τη συμβούλευσε να μην το καταναλώσει.

Επιπλέον, γείτονας της οικογένειας ανέφερε ότι παρατήρησε νεκρές κότες κοντά στο κοτέτσι της γυναίκας, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για δηλητηρίαση.

Μετά την εκταφή της σορού, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν ίχνη τοξικών ουσιών και ενδείξεις δηλητηρίασης σε πολλά από τα ζωτικά όργανα της 57χρονης, ενισχύοντας το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

(Με πληροφορίες από BBC)