To Conference League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης με την Κρίσταλ Πάλας να το κατακτά στον τελικό με τη Ράγιο Βαγεκάνο και τους φιλάθλους της ΑΕΚ να ονειρεύονταν να ήταν η δική τους ομάδα αυτή που θα σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό της Λειψίας.

Η Ένωση πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία στον θεσμό, έφτασε ως τα προημιτελικά, όπου και αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες, από τη χθεσινή φιναλίστ, Ράγιο Βαγεκάνο.

Από την ομάδα του Νίκολιτς ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες μέσα σε αυτή την πορεία, αλλά σύμφωνα με τη βαθμολογία του Sofascore, δύο βρίσκονται και στην κορυφαία ενδεκάδα.

Ο λόγος για τους Λάζαρος Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά, οι οποίοι έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 7. Συγκεκριμένα ο Ρότα έχει 7,2 και ο Κοϊτά έχει 7,33