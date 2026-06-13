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Αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπου οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους, οι «πράσινοι» καταγγέλουν επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

Πιο συγκεκριμένα, στα αποδυτήρια των δύο ομάδων επικράτησε τεράστια ένταση και ο Εργκίν Αταμάν επέστρεψε μετά τις δηλώσεις του ξανά στην κάμερα της ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για χτύπημα του σέντερ των «ερυθρόλευκων» στο πρόσωπο του Ναν, την ώρα που οι παίκτες βρίσκονταν στα αποδυτήρια.

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Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι διαιτητές χρέωσαν τον Ναν με τέταρτο φάουλ πάνω στον Βεζένκοφ. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ζήτησε flopping του Βεζένκοφ και αμέσως επικράτησε ένταση.

Οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να τους χωρίσουν, ωστόσο ακολούθησε νέα ένταση ανάμεσα στον Τζόουνς και τον Ναν, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να πιάνει από τον λαιμό τον γκαρντ του «τριφυλλιού», γεγονός που έφερε διακοπή στο παιχνίδι. Οι διαιτητές είδαν ξανά την επίμαχη φάση στο instant replay αποφασίζοντας να αποβάλουν από το παιχνίδι τόσο τον Ναν όσο και τον Τζόουνς, οι οποίοι αποχώρησαν για τα αποδυτήρια.

Η στιγμή της σύρραξης κατά την διάρκεια του αγώνα:

Η αποβολή των δύο παικτών: