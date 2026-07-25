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Στην τελική ευθεία μπαίνει η μετεγγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χαλ. Ο 24χρονος Έλληνας τερματοφύλακας ετοιμάζεται για να ανοίξει ένα νέο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Κώστας Καραπαπάς επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Ολλανδία το πόσο προχωρημένη είναι η μετεγγραφή του Κωσταντή Τζολάκη στη Χαλ, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να επιστρέφει στην Αθήνα νωρίτερα από την υπόλοιπη αποστολή.

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Konstantinos Tzolakis to undergo a medical today before flying to Slovenia for Hull City's pre-season camp.



Tzolakis to join from Olympiacos on a four-year contract.🐯 https://t.co/mLc2znEzr5 pic.twitter.com/vFMEH7yAKK — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 25, 2026

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο Τζολάκης αναμένεται να περάσει σήμερα (25/07) από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στη Σλοβενία όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της αγγλικής ομάδας.

Όπως ανέφερε ο Βρετανός δημοσιογράφος, ο Έλληνας τερματοφύλακας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά με τα ιατρικά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους νεοφώτιστους της Premier League, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Το σίγουρο είναι, πως ο Τζολάκης μετράει αντίστροφα στον Ολυμπιακό.