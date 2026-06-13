Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι στο παλιό ΣΕΦ – καθώς το καλοκαίρι θα γίνουν τα απαραίτητα έργα ανακαίνισης – και γέμισε με χαρά τον κόσμο της ομάδας που κατέκλυσαν το γήπεδο. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3-2 στην σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, φτάνοντας στην κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 ασίστ, συγκλονιστικός Βασίλης Τολιόπουλος για τον Παναθηναϊκό με 21 πόντους. Να σημειωθεί ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε τεράστια ένταση ανάμεσα σε Ναν – Τζόουνς που έφερε την αποβολή των δύο αθλητών, ενώ με πέμπτο φάουλ αποβλήθηκε ο Όσμαν και ο Χέις Ντέιβις.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ενώ ο Παναθηναϊκός με τους Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ. Στο τζάμπολ νικητής ήταν ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος άνοιξε το σκορ με δύο εύστοχες βολές. Μετά τους πέντε συνεχόμενους πόντους του Φουρνιέ και το καλάθι του Βεζένκοφ από το ποστ, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +7 (9-2), αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει εσπευσμένα τάιμ άουτ.

Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό στα επόμενα λεπτά. Ο Παναθηναϊκός μείωσε (11-8) μετά το ωραίο καλάθι του Ναν, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν τρέχοντας στον αιφνιδιασμό, με τον Φουρνιέ να απελευθερώνεται εξαιρετικά, μοιράζοντας την μπάλα στον Μιλουτίνοφ για το κάρφωμα του Σέρβου (17-8).

Ακολούθως, ο Ολυμπιακός έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (24-13) μετά το δύσκολο λέι απ του Βεζένκοφ (9π.). Να σημειωθεί ότι στην πρώτη περίοδο υπήρξαν δυνατές μονομαχίες και στιγμές έντασης ανάμεσα στους αθλητές των δύο ομάδων, με αποκορύφωμα μία τεχνική ποινή που δόθηκε στον Ναν.

Στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου οι δύο ομάδες έπαιξαν σε χαμηλότερο τέμπο, με τους Πειραιώτες να διατηρούν την διψήφια διαφορά μετά το επιθετικό ριμπάουντ του Μιλουτίνοφ (7π.) και το καλάθι του Σέρβου (31-21, 13′). Στα επόμενα λεπτά ο Ναν (7π.) πήρε περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες, αλλά ο Ολυμπιακός μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας έφτασε στο +12 χάρη στον Βεζένκοφ (38-26).

Στα επόμενα λεπτά, ο Παναθηναϊκός επιτέθηκε κυρίως με τον Τολιόπουλο (7π.) ο οποίος έδωσε στην ομάδα του λύσεις στο σκοράρισμα. Παρόλα αυτά, η διαφορά στα ριμπάουντ (22-12) έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόσταση που είχαν οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 12 πόντων (47-35).

Advertisement

Στο +20 ο Ολυμπιακός με Φουρνιέ

Στις αρχές της τρίτης περιόδου ο Ολυμπιακός συνέχισε να ψάχνει τον Μιλουτίνοφ (10π.) στην ρακέτα, με τον Σέρβο σέντερ να πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι μετά από επιθετικό ριμπάουντ. Στην αμέσως επόμενη φάση ο Παπανικολάου σκόραρε στον αιφνιδιασμό, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει νέο τάιμ άουτ (52-37).

Στην συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν την διαφορά στο +20 μετά το τρίποντο του Φουρνιέ (15π.) από την γωνία (59-39), ωστόσο οι «πράσινοι» αντέδρασαν κάνοντας επιμέρους σκορ 11-2 και μείωσαν την διαφορά χάρη στο καλάθι του Λεσόρ (61-50, 26′), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί τάιμ άουτ.

Μεγάλη ένταση με Ναν – Βεζένκοφ, αποβλήθηκε ο Τζόουνς και ο Ναν

Περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι διαιτητές χρέωσαν τον Ναν με τέταρτο φάουλ πάνω στον Βεζένκοφ. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ζήτησε flopping του Βεζένκοφ και αμέσως επικράτησε ένταση.

Advertisement

Οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να τους χωρίσουν, ωστόσο ακολούθησε νέα ένταση ανάμεσα στον Τζόουνς και τον Ναν, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να πιάνει από τον λαιμό τον γκαρντ του «τριφυλλιού», γεγονός που έφερε διακοπή στο παιχνίδι. Οι διαιτητές είδαν ξανά την επίμαχη φάση στο instant replay αποφασίζοντας να αποβάλουν από το παιχνίδι τόσο τον Ναν όσο και τον Τζόουνς, οι οποίοι αποχώρησαν για τα αποδυτήρια.

Ο Τολιόπουλος (13π.) ανέλαβε να αντικαταστήσει τον Ναν και με ωραία προσπάθεια έφερε την διαφορά σε μονοψήφια νούμερα μετά από αρκετή ώρα (67-59) προτού σκοράρει ο Φουρνιέ για το 69-59 της τρίτης περιόδου.

Απάντησε με Όσμαν και Σορτς ο Παναθηναϊκός – Μειώνουν την διαφορά οι «πράσινοι»

Στις αρχές της τελευταίας περιόδου, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά στο σκορ, με τον Παναθηναϊκό να παίζει με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα. Ακόμα και έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν την διαφορά σε ασφαλή απόσταση (72-62) στα επτά λεπτά πριν το τέλος.

Advertisement

Η είσοδος του Πίτερς (9π.) στον αγώνα στην θέση του κουρασμένου Φουρνιέ ανανέωσε την επίθεση των Πειραιωτών, με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να σκοράρει σε διαδοχικές φάσεις (76-64), αλλά Όσμαν και Σορτς απάντησαν άμεσα, ρίχνοντας την διαφορά στους έξι πόντους (78-72).

Απίστευτο ντέρμπι στον Πειραιά, σπουδαίος Τολιόπουλος μειώνει στους 4, πρωταθλητής ο Ολυμπιακός

Περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος, ο Τζόζεφ απάντησε με ένα μεγάλο τρίποντο, ενώ ο Βεζένκοφ με σουτ από μέση απόσταση διεύρυνε ξανά την διαφορά για τον Ολυμπιακό (83-72, 37′). Ο Χέις Ντέιβις μείωσε από τις βολές σε 83-74. Ακολούθως ο Τολιόπουλος ευστόχησε στο λέι απ (83-76), με τον Έλληνα γκαρντ να πετυχαίνει ακόμα ένα μεγάλο τρίποντο (83-79), φτάνοντας τους 21 πόντους.

Στα 50 δευτερόλεπτα πριν την λήξη, ο Φουρνιέ έκανε 2/2 από τις βολές (85-79). Ο Χέις Ντέιβις αστόχησε στα 40 δευτερόλεπτα, με τον Γάλλο να πηγαίνει ξανά στην γραμμή των βολών, ευστοχώντας και στις δύο (86-79). Χέις Ντέιβις και Όσμαν αποβλήθηκαν με 5 φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα και ο Ολυμπιακός από τις γραμμές των βολών έφτασε στο τελικό 89-85, φτάνοντας στην κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους.

Advertisement

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 47-35, 69-59, 89-85

Advertisement

Advertisement