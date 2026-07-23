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Την ξεκάθαρη αντίθεσή της στην προοπτική αύξησης του αριθμού των ξένων παικτών στη Basket League (GBL) εξέφρασε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Τις θέσεις της Ομοσπονδίας παρουσίασε ο γενικός διευθυντής της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνος, ο οποίος υποστήριξε ότι η εξέλιξη και η αξιοποίηση των Ελλήνων αθλητών πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ντίνος Σβερκούνος στάθηκε στις πρόσφατες επιτυχίες των μικρών εθνικών ομάδων, τονίζοντας πως υπάρχουν αρκετοί νεαροί αθλητές που είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στο επαγγελματικό επίπεδο.

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«Η Εθνική U20 τα τελευταία χρόνια έχει δύο τρίτες θέσεις και δύο πέμπτες. Υπάρχει μια “δεξαμενή” 50-60 παικτών που περιμένουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξελιχθούν στο επαγγελματικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση της ΕΟΚ για το νέο πρωτάθλημα

Παράλληλα, η Ομοσπονδία παρουσίασε τη δική της πρόταση για τη λειτουργία της GBL, εισηγούμενη την υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων παικτών στην αρχική πεντάδα κάθε ομάδας.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ΕΟΚ, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα αποδείκνυε στην πράξη ότι οι σύλλογοι επενδύουν στην ανάπτυξη του Έλληνα αθλητή, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ενίσχυση της Εθνικής ομάδας.

Ο Ντίνος Σβερκούνος επισήμανε ακόμη ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τροποποίηση του αριθμού των ξένων παικτών δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά, αλλά οφείλει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ.

«Σε κάθε περίπτωση μόνο η συζήτηση της αλλαγής του αριθμού των ξένων χωρίς αυτό να εντάσσεται σε έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό από πλευράς ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της ΕΟΚ.