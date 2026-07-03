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Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube, αφιερωμένο στους τελικούς της Greek Basketball League, καταγράφοντας όσα έζησε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Oλυμπιακό, αλλά και τα επεισόδια που ακολούθησαν με την παρουσία της αστυνομίας.

Στο βίντεο με τίτλο «Absolute Chaos: The Greek League Finals – 2026», ο Αμερικανός φόργουορντ περιέγραψε με έντονο τρόπο το κλίμα που επικράτησε, κάνοντας λόγο για «απόλυτο χάος» μετά το τέλος των αγώνων.

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«Φύγαμε από το γήπεδο δύο ώρες μετά τη λήξη. Ήταν πραγματικά χάος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να το περιγράψω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χέιζ-Ντέιβις στάθηκε και στη βαθιά προσωπική επίδραση που, όπως λέει, είχε πάνω του η τελευταία χρονιά, τονίζοντας πως δεν είναι πλέον ο ίδιος άνθρωπος.

«Δεν είμαι ο ίδιος Νάιτζελ που ήμουν κάποτε, όσον αφορά τη σχέση μου με το μπάσκετ. Η χρονιά που πέρασε ήταν η πιο ταραχώδης περίοδος της ζωής μου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι τελευταίοι μήνες στην Ελλάδα τον άλλαξαν ακόμη περισσότερο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η φράση του ότι «ένα κομμάτι του Νάιτζελ πέθανε πέρυσι», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εμπειρίες της περασμένης σεζόν επηρέασαν καθοριστικά την προσωπικότητα και τον τρόπο που βλέπει πλέον το άθλημα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε ακόμη για την αλλαγή στη συμπεριφορά των ανθρώπων και για την απογοήτευσή του από την έλλειψη σεβασμού, λέγοντας πως πλέον κατανοεί καλύτερα όσα του έλεγε η μητέρα του για τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις.