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Έπειτα από μία σεζόν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποτελεί παρελθόν, με τους Μαδριλένους να βρίσκονται κοντά στον Πέδρο Μαρτίνεζ της Βαλένθια.

Ο 65χρονος Ιταλός, Σέρτζιο Σκαριόλο, είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο αποχωρεί μετά από μια σεζόν χωρίς τίτλο, την πρώτη για τη Ρεάλ από την αγωνιστική περίοδο 2010-11.

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Υπό τις οδηγίες του Σκαριόλο, η Ρεάλ έφτασε στον τελικό της Euroleague το 2026, όπου ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό, καθώς και στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, όπου γνώρισε την ήττα από την Μπασκόνια. Παρότι τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου του ισπανικού πρωταθλήματος, αποκλείστηκε στα προημιτελικά των playoffs, χάνοντας με 2-1 στη σειρά από την Τενερίφη.

Η Ρεάλ ολοκλήρωσε τη σεζόν με ρεκόρ 28-16 στην Euroleague και 27-10 στο ισπανικό πρωτάθλημα, έχοντας συνολικά απολογισμό 55 νίκες και 26 ήττες, με ποσοστό επιτυχίας 67,9%.

Αυτή ήταν η δεύτερη θητεία του Σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ, καθώς είχε προηγηθεί τριετής παρουσία του στον σύλλογο, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας το 2000.