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Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τι Τζέι Σορτς.

Παναθηναϊκός και Τι Τζέι Σορτς θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με την πράσινη ΚΑΕ να ευχαριστεί τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του.

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“Ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς. Άφησες τα πάντα στο γήπεδο και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιό σου. Μία φορά πράσινος, για πάντα πράσινος”, έγραψε στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Thank you @TjShorts5! 💚



You left everything on the floor and made every moment special.



Wishing you all the best on your next chapter! 🙏



Once a green, always a green! ☘️#paobcaktor pic.twitter.com/5X8uuupcKc June 23, 2026

Ο Τι Τζέι Σορτς ήρθε στον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι για να ηγηθεί της περιφέρειας του τριφυλλιού, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, μιας και δεν μπόρεσε να κερδίσει ποτέ ουσιαστικά την εμπιστοσύνη του Εργκίν Αταμάν.

Ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 43 συμμετοχές τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, μετρώντας κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.

Η νέα σεζόν θα τον βρει στη Βαλένθια, η οποία τον πήρε για να καλύψει το κενό του Μοντέρο στην περιφέρεια.