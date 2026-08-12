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Ο Ενές Καντέρ συνεχίζει να επιμένει στην απόφασή του να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στο ντραφτ του WNBA, προκαλώντας για ακόμη μία φορά συζητήσεις στα social media.

Λίγα 24ωρα μετά την αίτησή του για συμμετοχή στο προσεχές ντραφτ του γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ, ο Τούρκος σέντερ δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από το γυμναστήριο.

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Στο βίντεο ο Καντέρ εμφανίζεται να σηκώνει βάρη, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα μήνυμα που αναφέρεται στη μετάβασή του στο WNBA.

«Ας αρχίσει η “μετάβαση” στο WNBA. Οι κανόνες είναι κανόνες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η νέα ανάρτηση προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, ποικίλες αντιδράσεις στο X, με ορισμένους χρήστες να τον επαινούν για την κίνησή του και άλλους να ασκούν κριτική στην απόφασή του.

Ο ίδιος, πάντως, έχει επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει ότι η πρόθεσή του δεν είναι να χλευάσει ή να προσβάλει κάποια κοινότητα. Όπως έχει δηλώσει:

«Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή».