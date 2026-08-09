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Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του NBA μετά την είδηση του θανάτου του Ντον Νέλσον.

Ο άλλοτε φόργουορντ, πέντε φορές πρωταθλητής του NBA με τους Μπόστον Σέλτικς και μετέπειτα προπονητής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

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Ο προπονητής των Μπόστον Σέλτικς, Τομ Χάινσον, στον πάγκο με τους παίκτες Τζο Τζο Γουάιτ, Εμ Μπράιαντ και Ντον Νέλσον.

Ως παίκτης, ο Ντον Νέλσον μέτρησε 10.898 πόντους, 5.192 ριμπάουντ και 1.526 ασίστ σε 1053 αγώνες κανονικών περιόδων.

Ως προπονητής βρέθηκε για πρώτη φορά στον πάγκο των Μπακς το 1988. Στη συνέχεια, μετακόμισε στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μέχρι το 1995.

Είχε θητεία στους Μάβερικς από το 1997 έως το 2005, ενώ έκλεισε την καριέρα του στο Σαν Φρανσίσκο με τους Γουόριορς από το 2006 έως το 2010.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισε τρεις φορές τον τίτλο Coach of the Year (1983, 1985 και 1992).

«Το πρωί της Κυριακής, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους Ντον Νέλσον έφυγε ειρηνικά για να συναντήσει τον Κύριο, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας του εβδομάδας, φίλοι και συγγενείς τον περιέβαλαν με αγάπη, μοιράζοντας την ευλογία της φιλίας του και αναπολώντας πολύτιμες αναμνήσεις», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του.