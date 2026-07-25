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Τη Μύκονο επέλεξαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές δύο μεγάλα ονόματα του NBA, ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Μπόουνς Χάιλαντ, οι οποίοι πέρα από τις στιγμές χαλάρωσης στο δημοφιλές νησί φρόντισαν να παραμείνουν σε αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει της νέας σεζόν.

Οι δύο Αμερικανοί άσοι βρέθηκαν στο κλειστό της Μυκόνου Betsson και πραγματοποίησαν ατομική προπόνηση, δουλεύοντας πάνω στη φυσική τους κατάσταση και την αγωνιστική τους φόρμα ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026/27 στο NBA.

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Η Μύκονος Betsson BC μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία από την παρουσία των δύο NBAers στο γήπεδο, στην οποία ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Μπόουνς Χάιλαντ εμφανίζονται μαζί με νεαρούς αθλητές των ακαδημιών του συλλόγου.

Thank you @JHarden13 and @BizzyBones11

💙🏀



Κατά την διάρκεια των ατομικών τους προπονήσεων που πραγματοποιούν στο Κλειστό μας,



μικροί αθλητές των Ακαδημιών μας είχαν την τύχη να τους συναντήσουν απο κοντά

και να παρακολουθήσουν μέρος των ασκήσεών τους.#mykonosbetssonbc… pic.twitter.com/n3IDlC0IiV July 24, 2026

Οι μικροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά μέρος της προπόνησης των δύο σταρ και να φωτογραφηθούν μαζί τους, σε μια εμπειρία που αναμένεται να μείνει αξέχαστη για τους ίδιους.

Η Μύκονος Betsson BC ευχαρίστησε δημόσια τους δύο παίκτες για την παρουσία τους στο κλειστό της Άνω Μεράς, με την επίσκεψή τους να αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για το τοπικό μπάσκετ και τις ακαδημίες του νησιού.