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Οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Ρουμανία (2/7, 19:00, ΕΡΤ1) στη Οραντέα για το παράθυρο που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Ντίνου Μήτογλου.

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Από πό αυτούς που συμμετείχαν στις προπονήσεις των τελευταίων ημέρων έμειναν εκτός ο Νίκος Πλώτας και ο Νίκος Τουλιάτος.

Η 12άδα της Εθνικής Ελλάδας: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Ομηρος Νετζήπογλου, ΕΛάιζα Μήτρου-Λονγκ.

Η πρώτη αυτή φάση των προκριματικών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (5/7, 19.30) στη Sunel Arena με αντίπαλο την Πορτογαλία. Στην επόμενη φάση η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία, τη Γεωργία και -κατά πάσα πιθανότητα- την Ουκρανία, αφού διασταυρώνεται με τον όμιλο Α.