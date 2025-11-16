Ενα ντεμπούτο βγαλμένο από τα πιο τρελά του όνειρα ήταν αυτό με την Εθνική Ελλάδας για τον Ανδρέα Τεττέη το βράδυ του Σαββάτου (15/11) στη νίκη με 3-2 επί της Σκωτίας, σε ένα ματς που θα θυμάται για όλη του τη ζωή.

Ο 24χρονος φορ που μπήκε στην αποστολή από το «παράθυρο», στη θέση του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, κλήθηκε στο 42ο λεπτό να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο έτερος επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης αποχώρησε επίσης τραυματίας.

Με το που πάτησε το πόδι του στο χορτάρι, ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο και τον αποθέωσε.

Αλλά ο νεαρός άσος της Κηφισιάς δεν αρκέστηκε σε μια απλή παρουσία. Στο 57ο λεπτό του αγώνα έβαλε τη σφραγίδα του στο παιχνίδι, δίνοντας ασίστ στον Κωνσταντίνο Καρέτσα για το καθοριστικό 2-0 έπειτα από φανταστική ατομική ενέργεια.



Μάλιστα, 3 λεπτά αργότερα παραλίγο να χρηστεί και σκόρερ αλλά ο Γκόρντον του στέρησε το απόλυτο όνειρο.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανδρέας Τεττέη δεν θα μπορούσε να φανταστεί ιδανικότερο ντεμπούτο.

Κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του αμέσως μετά.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω. Από μικρός ήθελα να παίξω στην Εθνική, την παρακολουθούσα και τώρα είμαι εδώ.Η ομάδα είναι φανταστική. Όλοι με αγκάλιασαν και με έκαναν να αισθανθώ ως μέλος οικογένειας» είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Με όλα τα παιδιά έχω έρθει κοντά αλλά περισσότερο έχω ταιριάξει με τον Κουλιεράκη. Δεν περίμενα ότι θα παίξω. Είμαι χαρούμενος που έπαιξα και που έδωσα ασίστ. Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να φανταστώ. Ήταν εδώ η μητέρα και οι φίλοι μου. Είναι σημαντικό να παίζω για τη χώρα που έχω μεγαλώσει. Ένιωσα τιμή και ευχαριστώ τον κόουτς για την κλήση».

Η ομάδα του, η Κηφισιά, με αφορμή την εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη με τα γαλανόλευκα προχώρησε σε μια υπέροχη ανάρτηση με τη λεζάντα «Απλά ένα παιδί από την Κυψέλη».

Το ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη σε εικόνες