Ο Ανδρέας Τεττέη είναι η επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αντικατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας.

Η κλήση του Έλληνα επιθετικού της Κηφισιάς επιβεβαιώθηκε με την την επίσημη ανακοίνωση από την ΕΠΟ.

Ο 24χρονος φορ κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά, καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο ματς της Σπόρτινγκ με τη Σάντα Κλάρα.

Στην αποστολή της Γαλανόλευκης επιστρέφει, εν τω μεταξύ, ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον επίσης τραυματία, Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο αρχηγός της Εθνικής και του Παναθηναϊκού δεν είχε κληθεί λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες ημέρες, όμως λόγω του προβλήματος που αποκόμισε ο «Ντέλιας» στον οπίσθιο μηριαίο, στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, βρέθηκε ξανά στις κλήσεις.