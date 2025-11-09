Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League, φέρνοντας το πράσινο χρώμα στη Λεωφόρο και χαρίζοντας στον Ράφα Μπενίτεθ την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι. Τα δύο γκολ του «τριφυλλιού» σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα η ομάδα να πάρει προβάδισμα και να διαχειριστεί το παιχνίδι στη συνέχεια, παρά την πίεση του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ, που προερχόταν από επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, είδε το αήττητο σερί του να σταματάει στη Λεωφόρο, μένοντας στους 23 βαθμούς. Η ήττα αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να περάσει στην κορυφή της Super League, ενώ το πρωτάθλημα αποκτά νέα δυναμική λίγο πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες. Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 15 βαθμούς, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο, και δείχνει ότι με την καθοδήγηση του Μπενίτεθ μπορεί να διεκδικήσει σημαντικούς στόχους στο υπόλοιπο της σεζόν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Λαφόν κάτω από τα γκολπόστ και τους Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο να συνθέτουν την άμυνα. Στο κέντρο, οι Σιώπης και Τσιριβέγια έδωσαν σταθερότητα, ενώ οι Τετέ, Ζαρουρί και Πάντοβιτς ανέλαβαν την δημιουργία. Ο Μπενίτεθ προχώρησε σε αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τους Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Πελίστρι και Μαντσίνι να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.

Ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου στον πάγκο, προσπάθησε να αντιδράσει, έχοντας στην ενδεκάδα τους Τσιφτσή, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα στην άμυνα, ενώ οι Οζντόεφ, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ έδωσαν μάχη στον χώρο του κέντρου. Οι αλλαγές των Μπιάνκο, Τάισον, Ιβανούσετς και Τσάλοφ δεν κατάφεραν να αλλάξουν την κατάσταση, με τον Γιακουμάκη και τον Ζίβκοβιτς να μην βρίσκουν δίχτυα.

Το ντέρμπι της Λεωφόρου έδειξε τη δυναμική του Παναθηναϊκού υπό τον Μπενίτεθ, που πλέον θα προσπαθήσει να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη, ενώ ο ΠΑΟΚ καλείται να επαναφέρει το σερί του στα επόμενα παιχνίδια, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός στη μάχη του τίτλου.