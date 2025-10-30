Παίκτες του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι πλέον από το πρωί της Πέμπτης (30/10) οι Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή των δύο ταλαντούχων Ελληνων επιθετικών από την Κηφισιά.

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι μέχρι στιγμής πρώτος στις ασίστ στο εφετινό πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκ, έχοντας σερβίρει τέσσερα τέρματα με τη φανέλα της Κηφισιάς και για την απόκτησή του εκτός του Παναθηναϊκού φέρονται να κινήθηκαν όλες οι ομάδες του Big-4 (Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ).

Advertisement

Advertisement

Ο Παύλος Παντελίδης που πρόσφατα μίλησε αποκλειστικά στη Huffpost και τον Γιάννη Κατσαρό και κλήθηκε λίγο αργότερα στην Εθνική ομάδα Ανδρών από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει σημειώσει ως τώρα τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα και επιστρέφει στους “πράσινους” μετά από πέντε χρόνια.

Ο 24χρονος Τεττέη αναμένεται να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας τον Ιανουάριο και ο 23χρονος Παντελίδης θα ενσωματωθεί το καλοκαίρι. Για τους δυο παίκτες, ο Παναθηναϊκός δαπάνησε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «τριφυλλιού»:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά.

Ο Τεττέη γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα και εφέτος με τη φανέλα της Κηφισιάς μετράει 6 γκολ σε 11 συμμετοχές. Συνολικά με την Κηφισιά, της οποίας είναι εκ των αρχηγών, έχει αγωνιστεί σε 139 παιχνίδια, σκοράροντας 47 φορές. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟ Ρουφ και στα 19 του μετακινήθηκε στην Κηφισιά. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες δανεικός στον Παναιτωλικό.

Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, Παύλος Παντελίδης έχει ήδη τέσσερα γκολ σε 8 συμμετοχές εφέτος με την Κηφισιά. Ο Έλληνας εξτρέμ πέρασε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και στα 18 του πήγε στη Θύελλα Ραφήνας, ομάδα τρίτης κατηγορίας τότε. Η Κηφισιά τον απέκτησε το 2023 και άμεσα τον παραχώρησε δανεικό στην Ηλιούπολη. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να μείνει, όντας μάλιστα σκόρερ του «χρυσού» γκολ κόντρα στην Καλαμάτα που χάρισε στην ομάδα του την άνοδο στη Super League.