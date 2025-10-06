Ο Παύλος Παντελίδης θα βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας για τα κρίσιμα παιχνίδια με την Σκωτία και την Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Έλληνας επιθετικός της Κηφισιάς, ο οποίος πραγματοποιεί μία εξαιρετική χρονιά στην Super League, θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής εντός της ημέρας.

Ο Παντελίδης, ο οποίος μόλις πριν από μία εβδομάδα παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην HuffPost και τον Γιάννη Κατσαρό, βρίσκεται στις κλήσεις του ομοσπονδιακού μας τεχνικού μετά από μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι άρρωστος, αν και υπάρχει η πιθανότητα να ταξιδέψει απευθείας την Τρίτη (7/9) για την Σκωτία.

Ο Παντελίδης είχε δηλώσει στη HuffPost ότι είναι όνειρό του να αγωνιστεί στο εξωτερικό ή σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας, ενώ ένα από τα μεγάλα του όνειρα ήταν η η παρουσία του στην Εθνική Ομάδα, όπερ και εγένετο. Πλέον μένει να δούμε εάν θα γίνει και το επίσημο ντεμπούτο του με την «γαλανόλευκη».

Όσον αφορά τα στατιστικά του 23χρονου ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, ο Παντελίδης την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετράει 3 γκολ και 1 ασίστ σε 5 αγώνες της Stoiximan Super League, ενώ σκόραρε και απέναντι στην ΑΕΚ την Κυριακή, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.