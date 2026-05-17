Η Εθνική Ομάδα Χάντμπολ «σφράγισε» μία ιστορική πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2027 μετά από 21 ολόκληρα χρόνια και η συγκίνηση για τους Έλληνες διεθνείς ήταν μεγάλη, με τον Πέτρο Μπουκοβίνα να ξεσπά σε κλάματα αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα σε συνδυασμό με το 29-27 του πρώτου αγώνα, «κλείδωσε» πανηγυρικά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επικρατώντας της Ολλανδίας και εκτός έδρας με σκορ 33-38.

Advertisement

Advertisement

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αγωνιστεί στα γήπεδα της Γερμανίας από τις 13 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, με το ελληνικό χάντμπολ να συμμετέχει σε τελική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία του και πρώτη μετά τη διοργάνωση της Τυνησίας το 2005, όπου είχε κατακτήσει την 6η θέση.

Το παιχνίδι:

Στο ξεκίνημα του αγώνα, η ελληνική ομάδα επηρεάστηκε από τον γρήγορο ρυθμό των «οράνιε», οι οποίοι προηγήθηκαν με 9-5 και 10-7 στο 13ο λεπτό. Ωστόσο, οι διεθνείς αντέδρασαν εντυπωσιακά, «τρέχοντας» σερί 5-0, πήραν το προβάδισμα με 12-10 και από εκείνο το σημείο δεν έχασαν ξανά τον έλεγχο.

Η διαφορά ανέβηκε μέχρι και το 19-13, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα μπροστά 20-14. Οι ανησυχίες για πιθανή αντεπίθεση των Ολλανδών εξαφανίστηκαν γρήγορα, καθώς οι παίκτες του Γιώργου Ζαραβίνα διατήρησαν την ψυχραιμία τους και συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση.

Η εθνική κράτησε σταθερά τη διαφορά από τρία έως επτά γκολ, φτάνοντας ακόμη και στο 31-24 στο 48ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, οι Ολλανδοί φάνηκε να αποδέχονται τον αποκλεισμό τους και στο τελευταίο δεκάλεπτο ουσιαστικά «πέταξαν λευκή πετσέτα», με την Ελλάδα να παίρνει μία ιστορική πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.