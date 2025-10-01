Μετά τους Στέφανο Τζίμα, Χαράλαμπο Κωστούλα, τον Γιώργο Κούτσια αλλά και τον συμπαίκτη του στην Κηφισιά, Ανδρέα Τετέι ένας ακόμα νεαρός Ελληνας επιθετικός κάνει ολοένα και περισσότερο την παρουσία του αισθητή στα γήπεδα. Ο λόγος για τον Παύλο Παντελίδη ο οποίος σε 4 συμμετοχές για πρώτη φορά στην Σούπερ Λιγκ με την ομάδα του Σεμπαστάν Λέτο, έχει ήδη πετύχει 2 τέρματα και μάλιστα το παρθενικό του απέναντι στον Παναθηναϊκό με τον οποίο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα αφού αγωνίστηκε στις ακαδημίες του (Κ-17), δίχως όμως να παραμείνει στους “πράσινους”. Και μπορεί η αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό να αποτέλεσε ψυχολογικό πλήγμα ωστόσο ο νεαρός φορ δε σκέφτηκε ούτε στιγμή να παρατήσει το μεγάλο του όνειρο.

Ο 23χρόνος στράικερ μιλά στην HuffPost και τον Γιάννη Κατσαρό, για το χρυσό γκολ με το οποίο χάρισε την άνοδο πέρυσι στην Κηφισιά, για τα ποδοσφαιρικά του ινδάλματα, τους στόχους του αλλά και το οικογενειακό του background που συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να συνδυάσει επιτυχώς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τις σπουδές. Ο Παύλος Παντελίδης πήρε πρόσφατα το πτυχίο του από το τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Εχει ως δεύτερο πλάνο όπως μας είπε τα ναυτηλιακά, αλλά αφού πέτυχε το στόχο της ανόδου και της συμμετοχής του στη Super League, o ικανότατος επιθετικός εκπλήρωσε το πρώτο από τα πολλά όνειρα του με τα επόμενα να είναι πλέον ξεκάθαρα στα… πόδια του.

Advertisement

Advertisement

«Το γκολ απέναντι στην Καλαμάτα θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή – Δεν συγκρίνεται ακόμα και μ’ αυτό κόντρα στον Παναθηναϊκό»

«Ποτέ μην τα παρατήσεις, ποτέ μην τα βάλεις κάτω, ότι αναποδιά και αν προκύψει. Αυτή είναι η συμβουλή μου σε όσα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο».

Παρά την απόρριψη που βίωσε, η επιμονή, το ταλέντο του αλλά και το πείσμα του να αποδείξει σε αυτούς που τον έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό πόσο λάθος έκαναν, τον έφεραν στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα των Αθηνών. Καταθέτοντας δύναμη ψυχής και τσαγανό, με πολλές θυσίες και την αμμέριστη στήριξη των γονιών του, πέρασε απ’ όλα τα στρώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου: Επαιξε κατά σειρά Γ’ Εθνική, Β’ Εθνική και πλέον στην κορυφαία κατηγορία στην χώρα. Μάλιστα, γνώρισε την προσωπική δικαίωση σκοράροντας στο Βόλο κόντρα στο “τριφύλλι” στην σπουδαία νίκη της Κηφισιάς με 3-2. Ασφαλώς ήταν για εκείνον μια άκρως ιδιαίτερη στιγμή: «Θυμάμαι πριν 5-6 χρόνια που έκλαιγα στο δωμάτιο μου επειδή με έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό», είπε στην Cosmote TV μετά το θρίαμβο της Κηφισιάς στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Εχοντας προηγουμένως φορτώσει τα αντίπαλα δίχτυα σε όλες τις μικρότερες κατηγορίες: από την Θύελλα Ραφήνας όπου αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ στον 5ο όμιλο της Γ΄Εθνικής με 15 γκολ, πετυχαίνοντας άλλα 9 στην Σουπερ Λιγκ 2 με τη φανέλα της Ηλιούπολης και όντας ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Κηφισιάς στο ματς -τελικό που χάρισε στην ομάδα του την άνοδο πέρυσι με την Καλάματα, πλέον διακρίνεται και στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού πρωτάθληματος αφού σκόραρε και την περασμένη Κυριακή στο Παγκρήτιο απέναντι στον ΟΦΗ.



«Χωρίς τους γονείς μου δεν θα βρισκόμουν εδώ – Ο πατέρας μου με έτρεχε σε όλα τα γήπεδα της Αθήνας»

Advertisement