Η Εθνική Ελλάδας κυριάρχησε για περισσότερο από μία ώρα απέναντι στη Σκωτία και, παρότι κινδύνευσε να πετάξει στα σκουπίδια ένα προβάδισμα τριών τερμάτων, κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 3-2 χάρη και στις καθοριστικές επεμβάσεις του Βλαχοδήμου. Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά και μόλις στο 7′ άνοιξε το σκορ: ο Παυλίδης βρέθηκε σε θέση βολής, ο Γκόρντον απέκρουσε προσωρινά, αλλά ο Μπακασέτας πήρε την επαναφορά και με συρτό σουτ έκανε το 1-0. Η Ελλάδα συνέχισε την πίεση δημιουργώντας πολλές ακόμη ευκαιρίες, με τον Τζόλη και τον Παυλίδη να αγγίζουν κατ’ επανάληψη το 2-0, όμως ο Σκωτσέζος τερματοφύλακας είχε συνεχείς απαντήσεις.

Στο 43′ ο Παυλίδης αποχώρησε με ενόχληση, ωστόσο η Εθνική έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ λίγο αργότερα με την κεφαλιά του Ρέτσου. Παρά την υπεροχή της, λίγο πριν το ημίχρονο κινδύνευσε σοβαρά: στο 45+1′ ο ΜακΤόμινεϊ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 45+4′ ο Βλαχοδήμος σταμάτησε τον Ντόουκ σε τετ-α-τετ, διατηρώντας το 1-0 ως σκορ ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης η Σκωτία απείλησε ξανά, εκμεταλλευόμενη λάθος του Καρέτσα, αλλά ο Έλληνας αμυντικός διόρθωσε άμεσα, αποσοβώντας σίγουρο γκολ. Η απάντηση ήρθε στο 57′, όταν ο Τεττέη γύρισε την μπάλα ιδανικά για τον Καρέτσα, ο οποίος με όμορφο πλασέ έκανε το 2-0. Με ανεβασμένη ψυχολογία, η Ελλάδα άγγιξε το 3-0 σε προσπάθειες των Τεττέη και Κουλιεράκη, με την κεφαλιά του δεύτερου να σταματά στο δοκάρι. Το τρίτο γκολ όμως ήρθε στο 63′: ο Τζόλης εξαπέλυσε μια εντυπωσιακή βολίδα έξω από την περιοχή, νικώντας τον Γκόρντον για το 3-0.

Από εκείνο το σημείο οι Σκωτσέζοι αντέδρασαν. Στο 66′ ο Ντόουκ μείωσε σε 3-1, ενώ στο 70′ ο Κρίστι με κεφαλιά έκανε το 3-2, βάζοντας πίεση στο ελληνικό συγκρότημα. Στο 79′ ο ΜακΤόμινεϊ βρέθηκε μόνος στην περιοχή, αλλά ο Βλαχοδήμος πραγματοποίησε σωτήρια επέμβαση με το πόδι. Τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο στο 84′, όταν ο Μπακασέτας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την Εθνική με δέκα παίκτες.

Παρά την πίεση των Σκωτσέζων στα τελευταία λεπτά, η Ελλάδα κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 3-2, δείχνοντας χαρακτήρα στις δύσκολες στιγμές και αξιοποιώντας τη μεγάλη βραδιά του Βλαχοδήμου, που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για το τελικό αποτέλεσμα.