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Η Νορβηγία επικύρωσε τη δέσμευσή της για ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα στους τομείς της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, της απανθρακοποίησης στη ναυτιλία, της καινοτομίας και της ενεργειακής μετάβασης, μέσα από σειρά σημαντικών επαφών και εκδηλώσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Posidonia 2026.

O επικεφαλής της νορβηγικής αντιπροσωπείας, Υφυπουργός Αλιείας και Θαλάσσιας Πολιτικής, EvenT. Sagebakken, καθώς και ο AlfToreSørheim, Γενικός Διευθυντής της Νορβηγικής Ναυτιλιακής Αρχής, ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία και τις προοπτικές της μακρόχρονης ναυτιλιακής σχέσης Νορβηγίας και Ελλάδας – δύο από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές δυνάμεις σε παγκόσμια επίπεδο.

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Ο κ. Sagebakken υπογράμμισε τον στρατηγικό προσανατολισμό της νορβηγικής ναυτιλιακής πολιτικής, σημειώνοντας:

«Η νορβηγική ναυτιλία έχει προσεγγίσει την απανθρακοποίηση όχι υπό το βάρος ενός ρυθμιστικού πλαισίου συμμόρφωσης, αλλά πρωτίστως ως ευκαιρία για τη βιομηχανία — μια δυνατότητα ανάπτυξης εξαγώγιμης τεχνογνωσίας σε μια αγορά που συνεχώς διευρύνεται. Με αυτό το πνεύμα προσέρχεται η Νορβηγία στα Ποσειδώνια: όχι ως εξαγωγέας ναυτιλιακών προϊόντων που αναζητά πελάτες, αλλά ως ναυτιλιακό έθνος που σέβεται όσα έχει οικοδομήσει η Ελλάδα, κατανοεί τις προκλήσεις της ναυτιλίας και πιστεύει ότι η στενότερη συνεργασία είναι προς όφελος και των δύο πλευρών».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο νορβηγός υφυπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον κλάδο. Παράλληλα, συζητήθηκε η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, με τις δύο πλευρές να τονίζουν την ανάγκη για ισορροπημένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες ρυθμιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα στηρίζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους χωρίς να υπονομεύουν τις επιχειρησιακές ανάγκες και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Ο κ. Sagebakken συναντήθηκε επίσης με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, με επίκεντρο την ενεργειακή μετάβαση και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνονορβηγικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της καινοτομίας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Κεντρικό σημείο της παρουσίας της Νορβηγίας στα Ποσειδώνια 2026 αποτέλεσε το συνέδριο QualityFlagForum με τίτλο «SecuringtheGlobalFleet: ANorway–GreeceDialogue», το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Νορβηγική Ναυτιλιακή Αρχή (ΝΜΑ), την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα και την Isalos.net, υπό την επιστημονική αιγίδα του Τμήματος Ναυτιλίας, Εμπορίου και Μεταφορών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στη κεντρική συνεδριακή αίθουσα στο Metropolitan Expo συμμετείχαν εκπρόσωποι των δύο κυβερνήσεων, νηογνώμονες, ναυτιλιακές εταιρείες, ρυθμιστικές αρχές, οργανισμοί του κλάδου και η ακαδημαϊκή κοινότητα, με αντικείμενο την ασφάλεια στη θάλασσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο νορβηγός υφυπουργός και ο έλληνας υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας.

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Στο πάνελ συμμετείχαν αξιοσημείωτοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων οι LineFalkenbergOllestad (Head of Geopolitics, Νορβηγική Ένωση Εφοπλιστών), Μανώλης Κουτουλάκης (Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής), Μαρία Λάμπρου (Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), LuisaPuccio (Senior Director, European Community Shipowners’ Associations – ECSA), SveinRingbakken (CEO, DNK – Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association), CristinaSaenzdeSantaMaria (Interim CEO, DNV Maritime), AlfToreSørheim (Νορβηγική Ναυτιλιακή Αρχή), Νίκος Τριανταφυλλάκης (Managing Director, W Marine Inc.) και Άγγελος Τυρογαλάς (CΟΟ, Contships Management Inc.). Τον διάλογο συντόνισε ο Δημήτρης Μονιούδης, πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της INTERCARGO και διευθύνων σύμβουλος της Rethymnis & Kulukundis Ltd, ενώ εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε ο καθηγητής Σεραφείμ Κάπρος, επικεφαλής του Τμήματος Ναυτιλίας, Εμπορίου και Μεταφορών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημασία της εμπιστοσύνης, του συντονισμού και της σταθερής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων στη ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα , τη διασφάλιση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του στόλου σε ένα κατακερματισμένο διεθνές περιβάλλον.

Σημαντική στιγμή της εβδομάδας στα Posidonia 2026 αποτέλεσε και η NorwayNight, η εμβληματική ναυτιλιακή δεξίωση της Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Αθήνα, η οποία συγκέντρωσε εκ νέου στελέχη κορυφαίων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, διεθνείς παράγοντες του κλάδου, νηογνώμονες και βασικούς εταίρους της παγκόσμιας ναυτιλιακής αλυσίδας. Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για networking στα Ποσειδώνια.

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Στην ομιλία της, η Πρέσβης της Νορβηγίας HarrietE. Berg υπογράμμισε τον διαχρονικoύς ναυτιλιακούς δεσμούς Νορβηγίας και Ελλάδας, σημειώνοντας:

«Η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας ακόμη κλάδος για τη Νορβηγία και την Ελλάδα — είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Διαμορφώνει τις οικονομίες μας, τον τρόπο σκέψης μας και τη σχέση μας με τον κόσμο. Σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης, η νορβηγική εμπειρία δείχνει πώς η απανθρακοποίηση μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο περιβαλλοντική αναγκαιότητα, αλλά και βιομηχανική και τεχνολογική ευκαιρία, οδηγώντας την καινοτομία στις ναυτιλιακές υπηρεσίες, στις ψηφιακές λύσεις, στα ενεργειακά συστήματα, στον σχεδιασμό πλοίων και στη πράσινη χρηματοδότηση».

Στο πλαίσιο του προγράμματός του στα Ποσειδώνια 2026, ο νορβηγός υφυπουργός επισκέφθηκε επίσης τα περίπτερα κορυφαίων νορβηγικών ναυτιλιακών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι DNV, Kongsbergκαι Jotun, καθώς και το περίπτερο των NorwegianMaritimeExporters. Η επίσκεψη ανέδειξε τη δυναμική παρουσία της νορβηγικής ναυτιλιακής βιομηχανίας στη διοργάνωση και υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο εμπορικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

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Η ισχυρή παρουσία της Νορβηγίας στα Ποσειδώνια 2026 αντανακλά το βάθος της ναυτιλιακής συνεργασίας με την Ελλάδα και την κοινή δέσμευση των δύο χωρών για ένα ασφαλές, καινοτόμο και βιώσιμο μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας.