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Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής χρηματοδότησης των 787,7 εκατ. ευρώ που έχουν κατανεμηθεί στη χώρα μέσω του προγράμματος.

Το εργαλείο SAFE παρέχει δάνεια στα κράτη-μέλη για την κοινή προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού και τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων.

Η εκταμίευση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, με περαιτέρω πληρωμές να εξαρτώνται από την εκπλήρωση συγκεκριμένων οροσήμων.

Ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος τόνισε ότι η πρωτοβουλία ενισχύει την κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια και υποστηρίζει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

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Η Ελλάδα έλαβε την πρώτη πληρωμή ύψους 118,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE για την άμυνα, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής χρηματοδότησης ύψους 787,7 εκατ. ευρώ που έχει κατανεμηθεί στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος.

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Το SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ, αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο που παρέχει δάνεια στα κράτη-μέλη για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων. Επικεντρώνεται κυρίως στην κοινή προμήθεια πυρομαχικών, πυραύλων, συστημάτων αεράμυνας και χερσαίων μαχητικών συστημάτων που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εργαλείο εντάσσεται στο σχέδιο ReArm Europe/Readiness 2030 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο έχει ως στόχο την κινητοποίηση άνω των 800 δισ. ευρώ για αμυντικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η προκαταβολή θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επιταχύνει αμυντικές επενδύσεις προτεραιότητας, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, συμβάλλοντας παράλληλα στους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους.

Το SAFE αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση ταχύτερων και περισσότερο συντονισμένων ενεργειών, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών και βαθύτερης διασυνοριακής συνεργασίας.

Ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι η πρώτη πληρωμή προς την Ελλάδα αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Ευρώπη προχωρά στην ενίσχυση της κοινής ασφάλειας και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

«Η σημερινή πρώτη πληρωμή προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του SAFE αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Ευρώπη αποδίδει εκεί όπου έχει μεγαλύτερη σημασία: στην ενίσχυση της κοινής μας ασφάλειας και στην υποστήριξη της αμυντικής μας βιομηχανικής βάσης. Βοηθώντας την Ελλάδα να προχωρήσει σε βασικές επενδύσεις, το SAFE ενισχύει όχι μόνο την εθνική ετοιμότητα, αλλά και την κοινή ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα και στρατηγική ευθύνη», ανέφερε.

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Η εκταμίευση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών βημάτων. Περαιτέρω πληρωμές θα ακολουθήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώνονται τα συμφωνημένα ορόσημα και οι απαιτήσεις υλοποίησης.

Το SAFE χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται στα κράτη-μέλη μακροπρόθεσμα δάνεια με ανταγωνιστικούς όρους, τα οποία επωφελούνται από την ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΕ.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι όλα τα δάνεια του SAFE θα αποπληρωθούν από τα κράτη-μέλη που τα λαμβάνουν.

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