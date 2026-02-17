Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε σήμερα και τυπικά στο Ecofin τη δεύτερη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων που ενεργοποιεί τη χρηματοδοτική στήριξη του κανονισμού SAFE για οκτώ κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Έτσι, όπως είχε προαναγγελθεί την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε και επίσημα το εθνικό σχέδιο της Αθήνας.

Σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας σημείωσε ότι «η δεύτερη δέσμη εκτελεστικών αποφάσεων που καθιστούν διαθέσιμη τη χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του SAFE για την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία υιοθετήθηκε επίσημα σήμερα από το Συμβούλιο». Όπως τόνισε, με δεδομένο ότι η άμυνα αποτελεί βασική προτεραιότητα, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται για «ομαλή και ταχεία εφαρμογή» του μηχανισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο για την εκταμίευση «προσιτών, μακροπρόθεσμων δανείων» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σημερινή έγκριση έρχεται σε συνέχεια της πρώτης δέσμης αποφάσεων που είχε δώσει το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Δανίας, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη φάση του ευρωπαϊκού πακέτου «Readiness 2030».

Σημειώνεται ότι η Πολωνία αναδεικνύεται ο μεγαλύτερος συνολικά ωφελούμενος του SAFE, με ανώτατο ποσό 43,73 δισ. ευρώ.

Για την Ελλάδα προβλέπεται ανώτατο ποσό δανείου 787.669.283 ευρώ και προκαταβολή 118.150.392,45 ευρώ. Η εκταμίευση εκτιμάτα ότι θα γίνει εντός του επόμενου μήνα.

Το ποσό αυτό συνιστά το μέγιστο ύψος δανεισμού που μπορεί να αξιοποιήσει η χώρα μέσω του SAFE για κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες και επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία. Δεν πρόκειται για επιχορήγηση, αλλά για μακροπρόθεσμο δάνειο με ευνοϊκούς όρους, το οποίο θα εκταμιεύεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των επενδύσεων και την υλοποίηση των σχετικών έργων.

Με την τυπική υιοθέτηση των εκτελεστικών αποφάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται πλέον να προχωρήσει στη σύναψη των δανειακών συμφωνιών με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη και στην εκταμίευση των προβλεπόμενων προκαταβολών, ενεργοποιώντας στην πράξη τον μηχανισμό.

Μάλιστα δεν αποκλείεται, δεδομένου ότι το πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ ευρώ υπερακαλύφθηκε, να υπάρξει και συνέχεια με νέα ποσά.

Το SAFE δεν παρέχει επιχορηγήσεις, αλλά μακροπρόθεσμα δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης μέσω κοινών προμηθειών και συντονισμένων επενδύσεων, ώστε να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα, να διασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα εξοπλισμού, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και να καλυφθούν κρίσιμα κενά σε στρατιωτικές δυνατότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα υιοθέτησε απόφαση που εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει διμερή συμφωνία με τον Καναδά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή καναδικών εταιρειών και προϊόντων καναδικής προέλευσης σε προμήθειες στο πλαίσιο του SAFE. Παράλληλα, ο μηχανισμός προβλέπει ευρύτερο άνοιγμα σε εταίρους της Ένωσης. Η Ουκρανία, οι χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ, καθώς και οι υπό ένταξη και υποψήφιες χώρες ή κράτη που έχουν συνάψει Συμπράξεις Ασφάλειας και Άμυνας με την ΕΕ, μπορούν να συμμετέχουν σε κοινές προμήθειες και να διαθέτουν προϊόντα της αμυντικής τους βιομηχανίας, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση ζήτησης.