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Σε μία είδηση «βόμβα» για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Γιάννης Κωνσταντελιάς ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου αναφέρει πως αποφάσισε «μετά από πολλή σκέψη» να μην είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος. Αιτία, όπως εξηγεί, είναι πως «με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή».

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Συμπλήρωσε επίσης ότι «παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής».

Η ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια:

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Η ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μία προσωπική απόφασή μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

Γιάννης Κωνσταντέλιας».