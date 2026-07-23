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Η ελληνική ομάδα κυριάρχησε στο ξεκίνημα του αγώνα, σημειώνοντας οκτώ τέρματα στα πρώτα εννέα λεπτά της αναμέτρησης.

Παρά την αντεπίθεση του Μαυροβουνίου που μείωσε το σκορ, ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζωρτζάτος πραγματοποίησε κρίσιμες επεμβάσεις στο τέλος.

Ο Αργυρόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα, η οποία εξασφάλισε τη νίκη με τελικό σκορ 14-13.

Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον ημιτελικό της διοργάνωσης που είναι προγραμματισμένος για το ερχόμενο Σάββατο.

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Στα ημιτελικά του World Cup πόλο προκρίθηκε η «γαλανόλευκη», μετά από ένα παιχνίδι για γερά νεύρα στο Σίδνεϊ. Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Αργυρόπουλος, ενώ ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος πραγματοποίησε «χρυσές» επεμβάσεις στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Ραντεβού με την Ιταλία το Σάββατο.

Με το «μαχαίρι στα δόντια» μπήκε στην πισίνα του Σίδνεϊ η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, έχοντας απέναντί της το Μαυροβούνιο. Η Εθνική επέβαλε από νωρίς έναν εντυπωσιακά γρήγορο ρυθμό, συνδυάζοντας ασφυκτική άμυνα με πλουραλισμό στην επίθεση και κυριαρχώντας απόλυτα στο ξεκίνημα.

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Μάλιστα, σημείωσε 8 τέρματα στα πρώτα μόλις 9,5 λεπτά της αναμέτρησης και ξέφυγε με 8-3, βάζοντας από νωρίς γερές βάσεις για την πρόκριση.

Η «αφλογιστία» της Ελλάδας και η αντεπίθεση του Μαυροβουνίου

Η συνέχεια, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη. Η ελληνική ομάδα πέρασε ένα παρατεταμένο «νεκρό» διάστημα, μένοντας χωρίς γκολ στην επίθεση για περισσότερα από 10 λεπτά.

Το Μαυροβούνιο εκμεταλλεύτηκε τη μειωμένη επιθετική παραγωγή της Ελλάδας, ροκάνισε σταδιακά τη διαφορά και έφτασε σε απόσταση «αναπνοής», μειώνοντας σε 11-10 και μετατρέποντας την αναμέτρηση σε πραγματικό ντέρμπι για γερά νεύρα.

Οι λύσεις στα κρίσιμα και το φινάλε-θρίλερ

Στα κρίσιμα λεπτά, η Εθνική Ελλάδας βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν. Ο Σεμίρ Σπάχιτς σημείωσε δύο καθοριστικά τέρματα, ενώ ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις στην τελευταία περίοδο, κρατώντας την Ελλάδα μπροστά στο σκορ.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν δραματικά. Με το σκορ στο 14-13 και την Ελλάδα να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής, το Μαυροβούνιο επιτέθηκε με 7 εναντίον 6. Το τελικό σουτ του Βασίλι Ράντοβιτς στην εκπνοή, όμως, δεν βρήκε στόχο, με την Ελλάδα να σφραγίζει την πρόκρισή της στα ημιτελικά.

Ραντεβού με την Ιταλία στον ημιτελικό

Στον μεγάλο ημιτελικό του Σαββάτου (25/7, 13:15), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την πάντα υπολογίσιμη Ιταλία, η οποία επικράτησε άνετα της Γεωργίας με 18-12.

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Τα οκτάλεπτα: 7-3, 2-3, 3-4, 2-3

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς 2.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ντέγιαν Σάβιτς): Τζούροβιτς, Βούγιοβιτς, Τζ. Ράντοβιτς, Σλάντοβιτς 1, Μπανίτσεβιτς, Ουκρόπινα, Βούτσκοβιτς 1, Πέρκοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς 2, Β. Ράντοβιτς 2, Ιλ. Ράντοβιτς, Στούπαρ 2, Γκοϊκοβιτς 5.

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