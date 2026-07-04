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Η ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του αθλητισμού, αποκλείοντας κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ο Άγγελος Χαριστέας σημείωσε το μοναδικό γκολ του τελικού, χαρίζοντας τη νίκη στην Ελλάδα και προκαλώντας έντονους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, υπογράμμισε ότι ο θρίαμβος του 2004 αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Εθνική ομάδα τίμησε την επέτειο των 22 ετών από την κατάκτηση του τροπαίου, αναδεικνύοντας τις αξίες της ενότητας και της ομαδικότητας.

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Η 4η Ιουλίου του 2004 έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη όλων των Ελλήνων φιλάθλων. Ήταν η ημέρα που η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γράφοντας τη μεγαλύτερη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και μία από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού.

Η ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ ολοκλήρωσε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, κατακτώντας το Euro 2004 απέναντι σε όλα τα προγνωστικά. Με πειθαρχία, πάθος και απόλυτη πίστη στις δυνατότητές της, άφησε εκτός διοργάνωσης μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και ένωσε εκατομμύρια Έλληνες σε μια ανεπανάληπτη γιορτή.

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Η πορεία προς την κορυφή

Η Ελλάδα ξεκίνησε το τουρνουά με τον ιδανικότερο τρόπο, νικώντας 2-1 τη διοργανώτρια Πορτογαλία στην πρεμιέρα, χάρη στα γκολ των Γιώργου Καραγκούνη και Άγγελου Μπασινά.

Ακολούθησε η ισοπαλία 1-1 με την Ισπανία, με τον Άγγελο Χαριστέα να ισοφαρίζει το γκολ του Φερνάντο Μοριέντες, ενώ η ήττα με 2-1 από τη Ρωσία στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου αποδείχθηκε αρκετή για να χαρίσει στην Εθνική την πρόκριση στα προημιτελικά.

Εκεί περίμενε η πρωταθλήτρια Ευρώπης Γαλλία. Με μια συγκλονιστική εμφάνιση, η Ελλάδα επικράτησε 1-0 χάρη στην κεφαλιά του Χαριστέα μετά από εξαιρετική σέντρα του Θοδωρή Ζαγοράκη, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Ζινεντίν Ζιντάν, Τιερί Ανρί και την παρέα τους.

Στα ημιτελικά ακολούθησε η σπουδαία Τσεχία, ίσως η πιο εντυπωσιακή ομάδα της διοργάνωσης. Με τον Αντώνη Νικοπολίδη να πραγματοποιεί μεγάλες αποκρούσεις και τον Τραϊανό Δέλλα να σκοράρει με κεφαλιά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, η Ελλάδα πήρε την πρόκριση στον τελικό χάρη στον τότε ισχύοντα κανονισμό του «ασημένιου γκολ».

Ο ιστορικός τελικός

Στις 4 Ιουλίου 2004, στο κατάμεστο «Estádio da Luz» της Λισαβόνας, η Εθνική αντιμετώπισε ξανά την Πορτογαλία, αυτή τη φορά στον μεγάλο τελικό.

Οι γηπεδούχοι, με ηγέτες τους Λουίς Φίγκο και τον νεαρό τότε Κριστιάνο Ρονάλντο, πίεσαν από τα πρώτα λεπτά, όμως η ελληνική άμυνα παρέμεινε αλύγιστη.

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Στο 57ο λεπτό, ο Άγγελος Μπασινάς εκτέλεσε κόρνερ και ο Άγγελος Χαριστέας σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με μία ιστορική κεφαλιά που χάρισε στην Ελλάδα το τρόπαιο.

Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τους διεθνείς να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Μια νύχτα που ένωσε όλη την Ελλάδα

Μετά την απονομή του τροπαίου, εκατομμύρια Έλληνες ξεχύθηκαν στους δρόμους, στις πλατείες και στις γειτονιές όλης της χώρας. Οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, σε μια βραδιά που έμεινε για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μνήμη.

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Η κατάκτηση του Euro 2004 δεν αποτέλεσε μόνο μια τεράστια αθλητική επιτυχία, αλλά και μια ιστορική στιγμή που απέδειξε πως η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η πίστη μπορούν να ξεπεράσουν κάθε πρόβλεψη.

Το μήνυμα του Μάκη Γκαγκάτση

Με αφορμή τη συμπλήρωση 22 ετών από τον θρίαμβο, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, υπογράμμισε πως το Euro 2004 αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όπως ανέφερε, η μεγαλύτερη κληρονομιά εκείνης της ομάδας δεν είναι μόνο το τρόπαιο, αλλά οι αξίες που την οδήγησαν στην κορυφή: η ενότητα, η ομαδικότητα, ο αλληλοσεβασμός και η προσήλωση στον κοινό στόχο.

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Παράλληλα, τόνισε ότι αυτές οι αρχές πρέπει να αποτελούν οδηγό για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέες μεγάλες επιτυχίες, μακριά από τη διχόνοια και την τοξικότητα, με επίκεντρο πάντα το συλλογικό συμφέρον.

Ανάρτηση Εθνικής Ελλάδας: «Στις 4 Ιουλίου δεν ζήσαμε μια συνηθισμένη Κυριακή»

Σήμερα 4 Ιουλίου, συμπληρώνονται 22 χρόνια από την βραδιά που η Εθνική Ελλάδας νικούσε 1-0 την Πορτογαλία, στον τελικό της Λισαβόνας, και κατακτούσε το EURO 2004.

Στον επίσημο λογαριασμό της Εθνικής, στα social media, “ανέβηκε” βίντεο με στιγμές από εκείνον τον αλησμόνητο τελικό.

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Η ανάρτηση:

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“Σήμερα είναι Κυριακή

Κυριακή, 4 Ιουλίου 2004

Για λίγο, σας δείξαμε πώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αλλιώς.

Ένα γκολ που δεν μπήκε.

Μια ιστορία που δεν γράφτηκε.

Μια Κυριακή σαν όλες τις άλλες.

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Μόνο που η πραγματικότητα είχε άλλα σχέδια.

Γιατί στις 4 Ιουλίου 2004 δεν ζήσαμε μια συνηθισμένη Κυριακή.

Ζήσαμε τη μέρα που η Ελλάδα κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης 0-1

Και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε το AI”.



Σήμερα είναι Κυριακή 💙🤍

Κυριακή, 𝟒 Ιουλίου 𝟐𝟎𝟎𝟒



Για λίγο, σας δείξαμε πώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα αλλιώς.🤖



Ένα γκολ που δεν μπήκε.

Μια ιστορία που δεν γράφτηκε.

Μια Κυριακή σαν όλες τις άλλες.



Μόνο που η πραγματικότητα είχε άλλα σχέδια.



Γιατί στις 𝟒 Ιουλίου… pic.twitter.com/q8dBimcXZN — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) July 4, 2026