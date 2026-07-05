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Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρουσίασε κακή επιθετική λειτουργία και έντονη νευρικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε έντονα τον εκνευρισμό του για την εμφάνιση των παικτών του κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Με αυτή την ήττα, η Ελλάδα διαμορφώνει ρεκόρ 3-3 στον όμιλό της και αναμένει τα αποτελέσματα των υπολοίπων αγώνων για τη βαθμολογική της κατάταξη.

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Με άσχημα ποσοστά στην επίθεση και αρκετή νευρικότητα στις κινήσεις της η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε με δεύτερη ήττα – αυτή τη φορά απέναντι στην Πορτογαλία με 71-56, τις υποχρεώσεις της στην 6η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν έπεισε, έμεινε μακριά από το μπάσκετ που του αρέσει σε άμυνα και επίθεση και πλέον (αν και δύσκολα δεν θα προκριθεί) βάζει τον εαυτό του σε περίπλοκη θέση στον όμιλό όντας πλέον στο 3-3 (ήττες από Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Ρουμανία).

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Θυμίζουμε πως ο όμιλος της Εθνικής (Β’ Όμιλος) θα διασταυρωθεί με αυτόν της Ισπανίας (Α’ Όμιλος) με τα αποτελέσματα να μεταφέρονται, ενώ πλέον η Ελλάδα κοιτά και τι θα γίνει στο ματς του Μαυροβουνίου με τη Ρουμανία για να μάθει την θέση της.

Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο πλάι της Εθνικής, με την Sunel Arena να γεμίζει για την «επίσημη αγαπημένη».

Με τους Μήτρου-Λονγκ, Μπαζίνα, Χαραλαμπόπουλο, Παπανικολάου και Κουζέλογλου στο αρχικό σχήμα η Εθνική, με αλλαγές δηλαδή σε σύγκριση από το ματς κόντρα στη Ρουμανία αλλά και πολλή νευρικότητα. Η γαλανόλευκη χρειάστηκε κάτι παραπάνω από τέσσερα λεπτά για να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι και το έκανε με δύσκολη προσπάθεια του Τολιόπουλου, με το 4/15 εντός παιδειάς στο πρώτο δεκάλεπτο να προδίδει την κακή επιθετική λειτουργία της Εθνικής μας ομάδας. Ακόμα κι έτσι, με ορισμένα μακρινά σουτ από Λαρεντζάκη και Τολιόπουλο η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο -4.

Εμφανώς πιο βελτιωμένη η Εθνική στο δεύτερο δεκάλεπτο, ισορρόπησε άμεσα το ματς, δείχνοντας περισσότερη όρεξη και στο αμυντικό κομμάτι. Κάτι που όμως δεν είχε συνέχεια, με την Πορτογαλία να πατάει καλύτερα πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο +5 (23-28).

Ένα επιθετικό, μίνι ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο σκόρπισε αισιοδοξία στις τάξεις της Εθνικής όμως ακόμα κι έτσι η εικόνα δεν ήταν πειστική. Αντίθετα η Πορτογαλία δεν έδειξε να επηρεάζεται, κράτησε τη διαφορά της, την μεγάλωσε με ένα επιμέρους 9-0 – φτάνοντάς τη σε διψήφια νούμερα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +11.

Η κακή εικόνα της Εθνικής συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, με την Πορτογαλία πλέον να έχει νιώσει άνετα στο παρκέ, βρίσκοντας μεγάλα σουτ που άνοιξαν τη διαφορά. Το σύνολο του Σπανούλη από το -20 μείωσε στο -10 στα 2’32” για το τέλος όμως ο χρόνος δεν ήταν υπέρ της, η Πορτογαλία έστω και δύσκολα κράτησε τη διαφορά παίρνοντας νίκη-χρυσάφι και βάζοντας την Ελλάδα σε μπελάδες.

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Τα δεκάλεπτα: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71

Σπανούλης: Άντε, άντε! Σαν χ@@σμένοι παίζουμε!»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα της Εθνικής ομάδας κόντρα στην Πορτογαλία στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, το ημίχρονο έκλεισε με τη γαλανόλευκη να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 23-28 και τον Λαρισαίο τεχνικό να καλεί τάιμ άουτ λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους φωνάζοντας στους παίκτες του: «Άντε, άντε! Σαν χ@@σμένοι παίζουμε!». Μάλιστα, πέταξε και το πινακάκι του μην μπορώντας να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του.

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