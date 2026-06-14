Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτει επιπλέον πτυχές της έντασης που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και τον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού.

Μέχρι σήμερα, τα βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον παίκτη του Ολυμπιακού να εισέρχεται στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια των «πρασίνων» και να κινείται επιθετικά προς τον Αμερικανό γκαρντ, γεγονός που είχε στρέψει πάνω του τα βλέμματα σχετικά με την ευθύνη του περιστατικού.

Advertisement

Advertisement

Το νέο οπτικό υλικό, ωστόσο, καταγράφει ότι είχε προηγηθεί ακόμη ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στους δύο αθλητές. Μετά την αντιπαράθεση που είχαν στο παρκέ, όπου ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο, φαίνεται να υπήρξε νέα ένταση στον προθάλαμο των αποδυτηρίων.

Σε αυτό το στιγμιότυπο, ο Ναν φαίνεται να σπρώχνει τον Τζόουνς, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να αντιδρά άμεσα και να επιχειρεί να κινηθεί ξανά προς το μέρος του, προτού παρέμβουν οι παρευρισκόμενοι και αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση.

Λίγο αργότερα εκτυλίχθηκε το περιστατικό που είχε ήδη γίνει γνωστό από τα χθεσινά πλάνα, όταν ο Τζόουνς γρονθοκόπησε τον γκαρντ του Παναθηναϊκού, προκαλώντας νέα αναστάτωση στους διαδρόμους του γηπέδου.