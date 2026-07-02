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Ο ιδιοκτήτης της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης ζήτησε από την κυβέρνηση την επίσπευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την έγκριση αδειών για την έναρξη των έργων.

Η διοίκηση της ομάδας αιτήθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του γηπέδου με προσφορά σημαντικού οικονομικού ανταλλάγματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών που αναμένεται να διαρκέσουν πάνω από δύο χρόνια, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού θα αγωνίζεται στο στάδιο του ΟΑΚΑ.

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Σε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Ολυμπιακός, μέσω του ιδιοκτήτη του Βαγγέλη Μαρινάκη, παρουσίασε το πλάνο του για το «Νέο Καραϊσκάκης». Με την επέκταση του το γήπεδο θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις.

Στην ομιλία του ο κ.Μαρινάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και ζήτησε να επισπευσθούν οι διαδικασίες ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Μίλησε για επένδυση 250εκατ. ευρώ για ένα γήπεδο που θα γίνει «θέατρο των ονείρων» του Ολυμπιακού το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες τον χρόνο.

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Αναλυτικά όσα είπε για το έργο και τη ρύθμιση που περιμένει:

«Θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος. Δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Η Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει τη στιγμή που δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα. Που δόθηκαν με διαδικασίες εξπρές και πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος.

Έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ σε μελέτες και είμαστε έτοιμοι για την κατασκευή. Ζητάμε μία ρύθμιση από τον Νοέμβιο του 2025 για το ύψος του γηπέδου. Αν είχε γίνει θα ήταν έτοιμη η άδεια. Θα μπορούσαμε να μπούμε τον Αύγουστο του 2028».

Επιπλέον ο Ολυμπιακός ζήτησε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επέκταση του χρόνου της σύμβασης με μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είχε πάρει το 2004 για 49 χρόνια το «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο ιδιοκτήτης των ερυθρολεύκων έπλεξε το εγκώμιο του για την προσφορά του στην ομάδα υποστηρίζοντας ότι την έβαλε στα «ελίτ κλαμπ της Ευρώπης». Τόνισε επίσης ότι με τη δική του προσφορά ο Ερασιτέχνης εκτοξεύθηκε και συνολικά, σε 16 χρόνια, κατακτήθηκαν 300 τίτλοι. Μίλησε για «κοσμογονία που όμοια της δεν έχει συναντήσει ο παγκόσμιος αθλητισμός».

Ο κ.Μαρινάκη προσέθεσε ότι στόχος είναι η ποδοσφαιρική ομάδα να φτάσει άμεσα στα 50 πρωταθλήματα αλλά και να διεκδικήσει κι άλλα ευρωπαϊκά. «Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη, με περισσότερο πάθος από ποτέ» είπε και μίλησε για ασύμμετρο πόλεμο και σκευωρίες τις οποίες αντιμετώπισε.

Για το χρονοδιάγραμμα τόνισε ότι το ζητούμενο είναι «να μην μείνουμε στις μακέτες και τα βίντεο». Επανέλαβε ότι περιμένει μια ρύθμιση της κυβέρνησης για το ύψος του γηπέδου. Θα πρέπει να δοθεί άδεια για ύψος 53-54 ετών ώστε να το γήπεδο να ψηλώσει κατά 20 μέτρα και να μεγαλώσει. Τόνισε ότι από την αρχή των έργων θα χρειαστούν δύο χρόνια και τρεις μήνες αλλά πλέον η έναρξη των έργων μπορεί να γίνει το νωρίτερο τον επόμενο Μάιο.

Σε σχετική ερώτηση τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει στον ΟΑΚΑ όσο διαρκέσουν τα έργα στο «Καραϊσκάκης».