Εδώ και καιρό είχε γίνει γνωστό ότι οι παρουσιάστριες του Real View έχουν χωριστεί διακριτικά σε δύο στρατόπεδα. Η Σοφία Μουτίδου έχει «συμμαχήσει» άτυπα με τη Δάφνη Καραβοκύρη, ενώ η Έλενα Χριστοπούλου έχει έρθει πιο κοντά και συντάσσεται περισσότερο με την Ελίνα Παπίλα. Οι ίδιες πάντως είχαν φροντίσει να διαψεύσουν ότι ισχύει κάτι τέτοιο.

Στο Real View της Πέμπτης όμως, η ατμόσφαιρα ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και την Έλενα Χριστοπούλου ηλεκτρίστηκε επικίνδυνα με αφορμή δηλώσεις του Γιώργου Κιμούλη. Η διαφωνία ξεκίνησε από μια υγιή διαφωνία ανάμεσα στην τελευταία με τη Δάφνη Καραβοκύρη και τη Μουτίδου να παρεμβαίνει για να πάρει το μέρος της Καραβοκύρη, όπως γίνεται συχνά στον αέρα.

«Σοφία και Δάφνη, μιλάτε και οι δυο ταυτόχρονα στα αυτιά μου» αντέδρασε ενοχλημένη η Έλενα Χριστοπούλου. «Μην το πάτε όλο μονόπατα μια ζωή». «Εσύ είσαι μονόπατη» της απάντησε η Σοφία Μουτίδου. «Όποτε κάποιος έχει κατηγορηθεί, έχεις μία δριμεία καλοσύνη επάνω σε αυτόν τον κακοποιητή, όποιος κι αν είναι αυτός. Όποτε υπάρχει ένα αγκάθι εσύ θα το κοιτάξεις πολύ χαμογελαστά, ίσως γιατί τα έχεις βρει με τον εαυτό σου».

Η συμπαρουσιάστρια της τότε αναγκάστηκε να αμυνθεί λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τον Γιώργο Κιμούλη ώστε να νιώθει την ανάγκη να τον υπερασπιστεί για να πάρει την, ειρωνική, απάντηση της Μουτίδου: «Όπως έλεγε η Διαβάτη ότι δεν ξέρει τον Ρουβά; Αν έχεις μια μικρή ενσυναίσθηση, απαντάς με λέξεις».

Μουτίδου- Χριστοπούλου: Τι συνέβη μετά το τέλος της εκπομπής

Αυτή φυσικά δεν ήταν η πρώτη φορά που η Σοφία Μουτίδου και η Έλενα Χριστοπούλου διαφωνούν στον τηλεοπτικό αέρα, χωρίς όμως να έχουν ξεφύγει από τα όρια της ευπρέπειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η ένταση ανάμεσα στις δύο γυναίκες συνεχίστηκε και μετά το τέλος της εκπομπής, αλλά και την επόμενη μέρα, με τους συνεργάτες να προσπαθούν να λειτουργήσουν πυροσβεστικά, ενώ υπήρχε αγωνία για το πώς θα διαμορφωνόταν το κλίμα στην εκπομπή της Παρασκευής.

Το βράδυ της Πέμπτης, το Real View έκανε μέσο όρο 2,5% στο δυναμικό κοινό, 3,5% στο σύνολο.