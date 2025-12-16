Μία από τις εκπομπές που έχουν συζητηθεί περισσότερο τη φετινή σεζόν- και μάλιστα πριν καν βγει στον τηλεοπτικό αέρα- είναι το Real View του Open. Μπορεί η εκπομπή να μην έχει φέρει μέχρι σήμερα τα προσδοκώμενα ποσοστά τηλεθέασης, έχει καταφέρει όμως να δίνει τροφή για συζήτηση σε όλες τις άλλες εκπομπές, ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν πως αν προβαλλόταν λίγο πιο νωρίς ή λίγο πιο αργά θα είχε καλύτερη πορεία στους πίνακες τηλεθέασης.

H Σοφία Μουτίδου, η Ελίνα Παπίλα, η Δάφνη Καραβοκύρη, η Έλενα Χριστοπούλου και στο κέντρο ο καλεσμένος τους, Τάσος Ντούγκας το βράδυ της Δευτέρας.

Το άγνωστο παρασκήνιο του Real View

Τις τελευταίες εβδομάδες, εύκολα μπορεί κανείς να διακρίνει ότι οι τέσσερις οικοδέσποινες του Real View έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Η Έλενα Χριστοπούλου έχει έρθει πιο κοντά με την Ελίνα Παπίλα, ενώ η Σοφία Μουτίδου έχει πλέον σύμμαχό της τη Δάφνη Καραβοκύρη.

Αν παρακολουθήσει κάποιος με προσοχή τις συζητήσεις τους, σχέδον πάντα η τελευταία συντάσσεται με τη γνωστή ηθοποιό, ενώ οι απόψεις της Έλενας Χριστοπούλου συγκλίνουν περισσότερο με τα πιστεύω της Ελίνας Παπίλα. «Είναι θέμα διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους, αυτό είναι άλλωστε και το νόημα της συγκεκριμένης εκπομπής» λέει άνθρωπος που τις γνωρίζει καλά στη HuffPost.

«Τον πρώτο καιρό πρόσεχαν περισσότερο τι θα πουν η μία στην άλλη για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στον αέρα, όσο περνάει όμως ο καιρός υπερασπίζονται με μεγαλύτερο σθένος τις απόψεις τους» συνεχίζει η ίδια πηγή. Τυχαίο ή όχι πάντως, ακόμα και στη φωτογραφία του επίσημου δελτίου τύπου για το Real View, η Έλενα Χριστοπούλου πιάνει την Ελίνα Παπίλα ενώ η Δάφνη Καραβοκύρη αγκαλιάζει τη Σοφία Μουτίδου.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως στη συνέντευξη που είχε δώσει η Δάφνη Καραβοκύρη στη HuffPost, είχε απολογηθεί δημόσια στη Σοφία Μουτίδου επειδή δεν είχε καταφέρει να τη στηρίξει με σθένος στον διαξιφισμό της με τον Απόστολο Γκλέτσο στο δεύτερο επεισόδιο του Real View.

Το κερασάκι στην τούρτα του Real View, ήρθε από μια πραγματική… τούρτα, αυτή των γενεθλίων της Ελίνας Παπίλα πριν από λίγες μέρες. Η μόνη που έδωσε το παρών στο κάλεσμα της τελευταίας έμελλε να είναι η Έλενα Χριστοπούλου, ενώ οι συμπαρουσιάστριές τους δεν μπόρεσαν να παρερευθούν- ασφαλείς πηγές τονίζουν ότι είχαν πάρει πρόσκληση αλλά τελικά δεν εμφανίστηκαν ποτέ προφανώς για διαφορετικούς λόγους η καθεμία.

Το ίδιο σκηνικό εξάλλου επικρατεί και στα καμαρίνια του Real View στις εγκαταστάσεις του Open. Η Δάφνη Καραβοκύρη μοιράζεται τον ίδιο χώρο με τη Σοφία Μουτίδου, ενώ η Έλενα Xριστοπούλου ετοιμάζεται μαζί με την Ελίνα Παπίλα.

Ο χρόνος θα δείξει αν αυτή η ευαίσθητη ισορροπία που έχει διαμορφωθεί στα παρασκήνια θα εκτονωθεί με την πρώτη αφορμή στο πλατό του Real View καθώς αρκετοί πιστεύουν ότι δεν αργήσει η στιγμή που θα φανούν ξεκάθαρα οι συμμαχίες που έχουν διαμορφωθεί πίσω από τις κάμερες.