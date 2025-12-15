Άναψαν τα αίματα στον αέρα του «The Real View» ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, σε μια έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση που δεν άργησε να ξεφύγει. Ο Μπέος είχε καλεστεί στην εκπομπή για να μιλήσει σχετικά με την καταγγελία που αφορά το αλογάκι στη φάτνη της πόλης, όμως η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή όταν ο ίδιος θέλησε να αποκαλύψει τον τραγουδιστή για τον οποίο υπάρχουν καταγγελίες για ασέλγεια. Οι παρουσιαστές κατάφεραν να τον συγκρατήσουν και να μην αποκαλύψει ονόματα στον αέρα, ενώ η ένταση αυξανόταν.

Η Σοφία Μουτίδου, μην πιστεύοντας όσα άκουγε, πήρε τον λόγο και κατηγόρησε τον δήμαρχο για τη συμπεριφορά του όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κε. Μπέο, με ακούτε; Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στράφηκαν εναντίον σας για το αλογάκι και κανείς δεν έχει στραφεί εναντίον σας τόσα χρόνια για τις ξεφτίλες που εξαπολύετε όποτε έχετε ευκαιρία κι άνθρωπο απέναντί σας».

Η απάντηση του Μπέου ήρθε άμεσα και με έντονο ύφος: «Η πρώτη ξεφτίλα είστε εσείς. Άμα δείτε στο διαδίκτυο τι αναρτήσεις κάνετε… Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό κι ότι δεν θα έρθετε στον Βόλο να κάνετε παράσταση. Θα ερχόταν κανένας να σας δει;»

Η Μουτίδου δεν υποχώρησε και συνέχισε να καταγγέλλει την συμπεριφορά του δημάρχου, δηλώνοντας ότι δεν θα πατήσει πόδι σε περιοχές όπου βρίσκεται ο Μπέος. «Δεν μπορώ να κάνω ούτε στον Βόλο ούτε στις Σέρρες παράσταση, έχω τσίπα. Όλος ο Βόλος έρχεται πάντα όποτε πάω. Όσο είσαι εσύ εκεί πέρα, δεν πρόκειται να πατήσω πόδι. Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω», ανέφερε.

Η ένταση συνεχίστηκε με νέες επιθέσεις εκατέρωθεν. Ο Μπέος σχολίασε ειρωνικά: «Μεγάλη απώλεια. Εγώ απορώ με τη διοίκηση του Open που σου έδωσε εκπομπή να συμμετάσχεις». Η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε αμέσως: «Εγώ απορώ που έχεις ανθρώπους στην πλάτη σου. Πήγαινε να βρίσεις γυναίκες, χοντρούς και να μιλάς για βιασμούς από δημόσιο λόγο και να σε γλείφουν όλοι!».

Η αρχική ένσταση για τα ζωντανά άλογα στη φάτνη αποτέλεσε το έναυσμα για την αντιπαράθεση, αλλά σύντομα η συζήτηση επεκτάθηκε σε προσωπικές επιθέσεις και διαφωνίες για τη δημόσια εικόνα και τη συμπεριφορά του δημάρχου. Ο Μπέος φάνηκε να θέλει να διακόψει τη σύνδεση πολλές φορές, καθώς δεν τον άφηναν να «μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας», όπως ανέφερε.

Η παρουσία της Μουτίδου στην εκπομπή ήταν επίσης έντονη και συναισθηματική, καθώς δεν δίστασε να κατηγορήσει τον δήμαρχο για χρόνια απαράδεκτης συμπεριφοράς απέναντι σε πολίτες, αλλά και για τη στάση του απέναντι στις φιλοζωϊκές οργανώσεις που διαμαρτυρήθηκαν για τα ζωντανά ζώα στη φάτνη. Η συζήτηση κορυφώθηκε με έντονο ύφος εκατέρωθεν, ενώ οι παρουσιαστές αναγκάστηκαν να διακόψουν τη σύνδεση για να μην ξεφύγει ακόμη περισσότερο η κατάσταση.

Το περιστατικό στο «The Real View» αναδεικνύει την ένταση και τις προσωπικές αντιπαραθέσεις που μπορούν να ξεσπάσουν σε τηλεοπτικό χρόνο, όταν συζητώνται ευαίσθητα θέματα όπως η κακοποίηση ζώων, η δημόσια συμπεριφορά και οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση. Η δημόσια αντιπαράθεση Μουτίδου – Μπέου, πέρα από τα πρωτοφανή λόγια και τις αλληλοκατηγορίες, δείχνει και τη διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών απέναντι στη δημόσια παρουσία και τον διάλογο.

Στο τέλος, η σύνδεση ολοκληρώθηκε γρήγορα, αφήνοντας έντονη αίσθηση αντιπαράθεσης και δημόσιας αντιπαράθεσης, με τους τηλεθεατές να παρακολουθούν μια τηλεοπτική «μάχη» που δύσκολα θα ξεχαστεί σύντομα.