Τραγωδία στην Εύβοια μετά από την τραγική είδηση για τον θάνατο δύο νεαρών ανδρών κάτω των 30 ετών μετά από ηλεκτροπληξία.

Το τραγικό συμβάν έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 18/2 σε περιοχή της Αθήνας, όταν δύο άτομα καταγωγής από την Εύβοια υπέστησαν ηλεκτροπληξία υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Advertisement

Advertisement

Τα δύο άτομα νεαρής ηλικίας, μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή ιατρικής φροντίδας δυστυχώς όμως κατέληξαν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται.